Взрыв в бывшей воинской части в РФ: кадры с места ЧП

По словам собеседника агентства, в дежурную часть МЧС в 10.00 мск (09.00 по Киеву) поступило сообщение, что на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, после чего произошел взрыв.

"В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники", — сообщил официальный представитель МЧС.

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В СК по Башкирии агентству сообщили, что на место выехали следователи. "Следователи проводят проверку по факту гибели двух молодых людей: 24 и 22 лет, они жители Иглинского района Башкирии", — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по региону Светлана Абрамова.

Она не смогла уточнить, при каких обстоятельствах погибли молодые люди. По данным МЧС, на территории воинской части могли искать металл "черные копатели".

По словам очевидцев, жителей поселка Урман Иглинского района Башкирии, где располагается часть, в результате взрыва погибли два молодых человека. Эти данные официальные ведомства пока не подтверждают. "Взрыв произошел утром. Мой дом располагается в непосредственной близости от бывшей военной части. Насколько мне известно, при взрыве погибли два молодых человека, которым по 22 года. Один из них недавно вернулся из армии, у второго остался маленький ребенок", — рассказал житель поселка Урман Александр Уразбаев.