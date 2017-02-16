Радикалу из РФ, пытавшемуся сорвать брифинг по Донбассу, дали 5 суток

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Суд Ленинского района Минска назначил радикалу, пытавшемуся в среду сорвать брифинг спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам заседания контактной группы по Донбассу, наказание в виде 5 суток административного ареста, сообщили РИА Новости в суде.

"Заседание суда завершено. Ему назначено пять суток ареста", — сказал представитель суда.

В среду четверо молодых людей, которые представились членами не зарегистрированной в РФ партии "Другая Россия" (основатель и лидер Эдуард Лимонов), выкрикивая лозунги о необходимости прекращения минских переговоров и разбрасывая листовки с соответствующим содержанием, вынудили спецпредставителя ОБСЕ Сайдика покинуть брифинг в "Президент-отеле" в Минске, где он планировал подвести итоги очередного раунда переговоров контактной группы по Украине. Один из них, гражданин России 1990 года рождения, был задержан.

Помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян сообщила РИА Новости, что данное решение районного суда Минска может быть обжаловано. "Данный гражданин подвергся административному взысканию в виде административного ареста на 5 суток. Постановление суда может быть обжаловано и опротестовано в Минском городском суде через суд Ленинского района Минска в течение 5 суток со дня объявления решения", — сказала она.

Читайте также — Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

В четверг материалы дела об административном правонарушении по статье "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" поступили в суд Ленинского района Минска.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждения, наложения штрафа в размере до тридцати базовых величин (около 345 долларов), либо административного ареста.