Украина еще не рассчиталась с Коломойским за "ПриватБанк" - политолог

РИА Новости Украиа — радиостанция Голос Столицы

Игорь Коломойский подал иск против НБУ по поводу национализации "ПриватБанка", которую он назвал рейдерством.

Ранее еще один экс-совладелец банка Геннадий Боголюбов направил в правительство требование компенсации "за незаконную экспроприацию" его части и счетов в "Привате".

Политическую составляющую этих действий проанализировал политолог Вячеслав Потапенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Чому з цим позовом Коломойський виступив лише зараз, а не раніше?

— Я розумію, що тут є декілька причин. Мабуть, першою можна висловити таку гіпотезу, що, звичайно, з ним були якісь розмови, якісь попередні домовленості, він, скоріше за все, про приватизацію дізнався не з телевізора. І ми знаємо, що тоді з держбюджету було виділено досить багато коштів на фактично викуп цього банку. Потім ситуація помінялась. Як ви пам’ятаєте, з’явилась інформація, що насправді там нічого не було, дуже багато боргів і т.д.. Тобто можна висловити таку гіпотезу, що з ним не розрахувались так, як обіцяли. І коли він побачив, що з ним не розрахувались, то він висунув певну вимогу, а наскільки це відповідає домовленостям, ми навряд чи колись дізнаємось, тому що ми не знаємо, які насправді були домовленості. Це перша історія.

Друга історія пов’язана з тим, що зараз виникла ситуація з тим, що є публікації, що Валерія Гонтарєва давно за кордоном, що вона десь знаходиться у відпустці, її не звільняють, нового голову не призначають і цей позов до НБУ не має кому відбивати. Іде конкуренція за те, щоб його очолити і як всередині банку, так і зовні банку, і взагалі дуже багато є претензій до НБУ. І ми знаємо, що Тарута завжди озвучує претензії до Гонтарєвої, тобто це такий дуже зручний час для того, щоб це все підняти.

Третій момент, такий, користувацький, коли банк націоналізували, спочатку воно було майже так, а тепер стало гірше. Тобто не так, що він зовсім став поганий, але він не розвивається, нема покращень сервісів, нема розширення мережей. І теж, мабуть, якісь клієнти, а їх досить багато, почали порівнювати і вони помітили, що, в принципі, менеджмент банку не покращився. плюс є такий момент, що зараз відбуваються різні політичні події, які демонструють Петру Олексійовичу Порошенку свої угрупування в країні, які теж претендують на якийсь шмат пирога, якийсь шмат влади, якийсь шмат бюджету в цій країні, що він не один цим розпоряджається. Це, можливо, найбільш принципове.

Коломойський каже, що націоналізація – це заздалегідь спланована акція. Чому стільки часу пройшло, а він зараз каже про те, що його ошукали?

— Він не перша людина, яка укладає певні угоди і його ошукують. Я думаю, що були якісь невідомі нам домовленості, тому що якось вони дійшли такої дивної ідеї зробити державним банк, який називається "Приват". Навіть не логічно по назві. Була домовленість якась, йому мали щось компенсувати, щось виплатити, щось залишити. Коли прийшов час, скоріше за все, він не отримав повною мірою те, про що домовлялись і тому він подає до суду.

Ще рік тому говорили, що банк візьмуть, дофінансують і повернуть.

— Були і інші версії, що будуть інші власники.

Зараз в результаті процесу вони можуть повернутись?

— Я скажу таким чином, що безпрецедентна ситуація, в принципі, з націоналізацією такого банку, тобто говорити про якісь аналоги, чого можна очікувати, досить складно. Що я можу сказати? Що в Україні державні підприємства, такі, зокрема, як "ПриватБанк" або "Укрнафту" або "Нафтогаз" можна використовувати із дуже хорошими прибутками, якщо їх контролювати, навіть якщо вони є формально державними. Тобто для людей, які на сьогодні контролюють ПриватБанк, великого якогось економічного сенсу приватизувати немає.

Ранее юрист Ростислав Кравец в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что "ПриватБанк" нужно было ликвидировать, а не национализировать, и в конце концов это с ним и произойдет.

В свою очередь эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль высказал мнение, что власть пойдет на компромисс по "Привату", чтобы не воевать с акционерами.