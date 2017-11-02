Бортник: предвыборная кампания началась

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Активисты хотят принудить президента Петра Порошенко к исполнению своих требований. Представители "Движения "Освобождения" объявили о решении блокировать бизнес, который принадлежит Порошенко. Речь идет о заводе корпорации Roshen в Виннице и логистическом центре в Яготине Киевской области. Таким образом они пытаются надавить на болевую точку президента.

Эффективность таких технологий для достижения политических целей прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Блокада об'єктів Roshen, це намагання повторити успіх блокади Донбасу або дійсно серйозний тиск на президента?

— Це вже можна вважати елементом виборчої кампанії 2019 року. І парламентської, і президентської. Причому ключовими цілями цього процесу і мітингу, і протесту під ВРУ, такими загальними, політичними цілями, є створення політичної кризи, яка б дозволила вийти на дострокові парламентські вибори і яка б дозволила розпочати чи процес, чи хоча б розмову про імпічмент президенту. Тому що навіть розмова про імпічмент президенту в значній мірі буде руйнувати кампанію Порошенко на президентських виборах і зробить для нього важко досяжним переобрання в 2019 році.

У яку політичну кризу можуть вилитися всі ці дії?

— Перші три вимоги були зроблені з розрахунком на те, що влада буде неадекватно на них реагувати і таким чином можна буде постійно підвищувати градус суспільної ескалації і постійно розширювати коло вимог. Не в усьому виправдався такий розрахунок, а сьогодні є намагання розширити коло вимог, зробити ці вимоги більш соціально резонуючими, такими, щоб їх підтримувало суспільство, і розширити зону географічну, інтелектуальну цієї політичної кризи, змусити владу піти на непопулярні дії, наприклад, на розгон, на силове придушення протесту. Що може мати ефект такий, як було з розгоном студентського мітингу під час правління Януковича. От це певна провокація така влади. При тому, що більшість вимог, які висувають протестувальники, вони досить розумні і вони є справедливими.

Акція більше направлена на те, щоб збити рейтинги президента, або набрати собі іміджевих бонусів?

— Я думаю, поки що це більше атака на президента та його оточення і головна ціль, це дискредитація влади в цілому, і особливо президента, який закумулював переважні владні важелі. Це передусім сьогодні атака на президента. Хоча, звичайно, я думаю, що Саакашвілі сподівається чи демонструє сподівання, на те що може з цього протесту вийти велика хвиля народного обурення, новий Майдан, який дозволить Саакашвілі, не зважаючи на відсутність громадянства, не зважаючи на відсутність цензу осідлості стати главою української держави.

Наскільки ефективні ці технології зараз?

— Поки що не дуже і в цьому є кілька проблем. Перша — все ж таки, на початку були висунуті неправильні вимоги. Не соціально резонуючі вимоги. Не ті вимоги, які вбачає сьогодні суспільство. Для суспільства сьогодні пріоритет це тарифи, це рівень доходів, це безпека на вулицях, а не антикорупційний суд і тим паче не нове виборче законодавство.

Чому противники президента не скористуються соціально важливими вимогами?

— Тому що з одного боку акція була організована як професійно-політична і ці вимоги першого ряду — антикорупційний суд, нове виборче законодавство і депутатська недоторканість — це були інструменти створення кризи, це не були щирі вимоги. Вони сподіваються, що влада буде на них неадекватно реагувати і таким чином посилювати конфлікт не лише всередині української політичної еліти, але і з західними партнерами, які вимагають створення тих же самих антикорупційних судів. Але висунення більш широких соціальних вимог, це вже означає не просто організовувати політичну акцію, це вже означає організовувати повноцінний Майдан. А в повноцінному Майдані, мені здається, зацікавлені далеко не всі спонсори і підтримувачі цієї акції, і організовувати повноцінний Майдан, це означає вже виходити на прямий конфлікт з українськими олігархами, які значно збагатшали за останні два роки, як показують списки "Форбс".

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что протестующие под Радой готовят государственный переворот. В свою очередь политтехнолог Ярослав Макитра считает, что активисты требуют диктатуры в Украине.