Василий Волга: Михо выиграл... бедная Украина

РИА Новости Украина

Лидер "Союза левых сил" Василий Волга считает, что "беглый грузин Михаил Саакашвили" одержал победу, став реальным фактором украинской политики.

"Саакашвили все выиграл. И это надо признать", — написал лидер "Союза левых сил" Василий Волга на своей странице в Facebook.

Далее Василий Волга по пунктам аргументировал свою позицию.

"1. Безнаказанно прорвав украинскую границу, Михо наглядно продемонстрировал импотенцию украинской власти и свою собственную способность над ней потешаться.

2. Так же, была продемонстрирована международная поддержка гражданину, уже непонятно какой страны, Михо Николозовичу. Со стороны Европы молчаливая, со стороны Америки конкретная и громогласная: "пропустить и не трогать".

3. Майдан, собранный Са-ах-каким человеком, на протяжении одной только недели добился от украинской власти полного удовлетворения всех выдвинутых Михо требований.

4. Произошла окончательная десакрализация власти. Если до Михо власть можно было не любить, то сегодня над ней можно глумитьтся. Сегодня все депутаты во главе с президентом Порошенко – "козлы" и "симулянты", которые только блеют и симулируют реформы.

А это ведь как в любой войне: для того чтобы одним людям было легче убивать других людей, надо создать образ этих "других", как нелюдей совсем, как зверей, как козлов, как животных. Цель достигнута. Теперь власть убивать будет легко.

5. Программа "70 Дней". Гениальное произведение политического популизма. Мы, украинцы, уже не хотим ни ждать, ни работать.

Ждать больше просто нету сил, а работать, так это пускай лошади работают. Михо, выбрал гениальный момент и способ для презентации именно такой программы. Всего-то, оказывается, надо только два месяца для выполнения гениального грузинского плана, и к Новому Году Украина станет другим государством, в котором будут течь молочные реки, и деньги будут выдавать каждому желающему прямо в администрации нового президента", — пояснил Волга.

По мнению политика, Саакашвили выиграл, а украинский народ в очередной раз готовится проиграть.

"Перед Украиной совсем реально замаячили очередные досрочные срочные выборы Парламента и Президента. Именно Михо сформулировал повестку дня этих выборов. Надо признать, что до него этого не удавалось сделать никому. Сокращенно эта повестка дня выглядит так: "Украинцы, счастье близко. Оно уже совсем почти наступило. Осталось дело за малым. Отдайте власть мне, и я сделаю вас счастливыми".

Украинцы поверят. У них нет выхода. Они пока еще не могут признать одну простую истину: Украина без России невозможна, а план спасения страны лежит на поверхности и прост для исполнения, потому как естественен, но требует большого труда и времени", — считает Волга.

По мнению лидера "Союза левых сил", у украинцев начался очередной виток движения в Рай.

"Еще совсем недавно мы были убеждены в том, что счастье принесет безвиз, но ошиблись мы немножечко. Безвиз, конечно, пришел, но только вот счастье как-то не приходит, чего-то не хватает, и ведь, кажется, что только самой малости и не хватает. И вот оно! Счастье за 70 дней! Надежда наша, Миша, архангел наш, ну давай, поднатужься, мы подопрем, не подведи, Миша!

Бедная моя Украина", — заключил политик.