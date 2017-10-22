Шкиряк резко ответил на заявление Саакашвили "закрыть Нацгвардию и СБУ"

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Зорян Шкиряк раскритиковал заявление экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили о необходимости ликвидации Национальной гвардии и Службы безопасности Украины.

"Саакашвили или окончательно спятил, или это уже не смешно. Скажите мне, пожалуйста, какой адекватный и психически уравновешенный человек на всю страну может ляпнуть, что надо "закрыть Нацгвардию и СБУ"?" — написал он на своей странице в Facebook.

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Шкиряк назвал Саакашвили "обдолбанным, самовлюбленным и опьяненным своей безнаказанностью созданием", которое "озверело, стремясь к власти".

По его мнению, экс-президент Грузии "совсем съехал с катушек".

Зорян Шкиряк/Facebook, 22 октября 2017

Напомним, во время вече, которой состоялось в воскресенье у здания Рады, Саакашвили заявил, что "это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа". Он также предложил "оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих дармоедов всех отпустить". По его мнению, на нужды этих служб тратится больше средств, чем на армию.

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Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.