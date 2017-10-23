Парубий объяснил, почему Саакашвили решил протестовать до ноября

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что авторы не могут просто отозвать свои законопроекты об Антикоррупционном суде — парламент должен проголосовать за это. Об этом спикер сказал в комментарии журналистам во время посещения пограничного пункта пропуска "Медика"-"Шегини".

Читайте также: Майдан Саакашвили: трансформация требований и реакция власти

Отвечая на вопрос относительно требований митингующих возле парламента, в частности, и относительно закона об Антикоррупционном суде, Парубий напомнил, что заключение Венецианской комиссии по этому вопросу предусматривает отзыв существующих законопроектов и призыв к президенту внести свой законопроект.

"Законопроект, который был внесен народными депутатами, был одновременно включен в повестку дня сессии. Теперь, в соответствии с законом, мало воли авторов, чтобы его отозвать. Должно быть решение Верховной Рады Украины, 226 голосов, чтобы он был отозван", — сказал спикер.

Так, подытожил он, "данное требование… не может быть выполнено быстрее, чем начнется пленарное заседание Верховной Рады Украины, и быстрее, пока в Верховной Раде Украины не будет принято решение об отзыве этих двух законопроектов, которые были поданы по Антикоррупционному суду".

Уже после этого, по словам Парубия, открывается путь для внесения президентом своего законопроекта об Антикоррупционном суде.

Ранее президент Петр Порошенко поручил депутатам разработать новый законопроект об антикоррупционном суде, создание которого требуют митингующие у здания Верховной Рады в Киеве. Во вторник у Рады проходит митинг, организованный рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.