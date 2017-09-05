наверх
05.09.201721:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Быков: стратегические документы Кабмина... на каждом столбе

    Тема:

    Горячая осень 2017: новый политсезон (26)

    (обновлено: )19810
    В нынешних условиях стратегические документы, утверждающиеся Постановлениями Кабмина, являются документами политическими, которые нет надобности исполнять: к такому выводу приходит политэксперт Сергей Быков.
    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"

    РИА Новости Украина

    Зачем в Украине принимаются стратегические документы и утверждаются главными коллегиальными органами страны? Таким вопросом на своей странице в Facebook задается политический эксперт Сергей Быков.

    В качестве примера он приводит "известное Коалиционное соглашение: то, которое впоследствии назвали "политическим", а не юридическим…".

    facebook Сергея Быкова
    Cкриншот с сайта Facebook

    "Как аналитика, меня интересует такой вопрос: а стратегические документы, утверждающиеся Постановлениями Кабмина, тоже являются политическими документами, которые нет надобности исполнять? Напомню, 29 апреля 2015 года Кабмин во главе с Арсеній Яценюк принял Постановление #265 об утверждении Антикоррупционной стратегии на 2015-2017 годы. В самом тексте Постановления указано, что министры и руководители Центральных органов исполнительной власти несут персональную ответственность за выполнение (в нашем случае, невыполнение) антикоррупционной стратегии", — отметил политолог.

    Продукты питания на одном из киевских рынков. Архивное фото
    Алексей Дорошенко/Facebook
    Эксперт: Кабмин предоставляет всем выбор - кушать или греться

    Одним из пунктов стратегии, напомнил Быков, является создание прозрачных условий для осуществления лоббистской деятельности.

    "Задачу по выполнению этого пункта Кабмин возложил на Министерство юстиции Украины во главе с Павлом Петренко и на НАПК во главе с Наталией Корчак. Более того, в стратегии указаны конкретные сроки выполнения, а значит, нельзя назвать это "политическим документом", который можно не выполнять", — подчеркнул эксперт.

    Согласно документу, добавляет он, в течении декабря 2016 года Минюст и НАПК должны были провести анализ иностранного законодательства в сфере лоббирования, анализ коррупционных рисков лоббистской деятельности в Украине и предоставить свои рекомендации Кабинету Министров.

    Читайте также: Украинские спецслужбы: громкие слова вместо громких дел

    "Далее, до конца августа 2017 года Минюст и НАПК должны были подготовить и подать на заседание Кабмина уже готовый проект закона о лоббировании, который Правительство уже направило бы в парламент для принятия в декабре этого года. Как мы знаем, в августе ни на одном заседании Правительства законопроект не рассматривался, более того, подобный законопроект не зарегистрирован в Единой системе электронного документооборота КМУ. Александр Саенко, возможно, у Вас есть другая информация на этот счет?", — обратился Быков.

    В качестве вывода он задает риторический вопрос: "какую персональную ответственность за невыполнение стратегии понесут, и понесут ли, Министр и Глава НАПК?"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада Украины
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Исландия - Украина: пан или пропал
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"