Быков: стратегические документы Кабмина... на каждом столбе

РИА Новости Украина

Зачем в Украине принимаются стратегические документы и утверждаются главными коллегиальными органами страны? Таким вопросом на своей странице в Facebook задается политический эксперт Сергей Быков.

В качестве примера он приводит "известное Коалиционное соглашение: то, которое впоследствии назвали "политическим", а не юридическим…".

facebook Сергея Быкова Cкриншот с сайта Facebook

"Как аналитика, меня интересует такой вопрос: а стратегические документы, утверждающиеся Постановлениями Кабмина, тоже являются политическими документами, которые нет надобности исполнять? Напомню, 29 апреля 2015 года Кабмин во главе с Арсеній Яценюк принял Постановление #265 об утверждении Антикоррупционной стратегии на 2015-2017 годы. В самом тексте Постановления указано, что министры и руководители Центральных органов исполнительной власти несут персональную ответственность за выполнение (в нашем случае, невыполнение) антикоррупционной стратегии", — отметил политолог.

Одним из пунктов стратегии, напомнил Быков, является создание прозрачных условий для осуществления лоббистской деятельности.

"Задачу по выполнению этого пункта Кабмин возложил на Министерство юстиции Украины во главе с Павлом Петренко и на НАПК во главе с Наталией Корчак. Более того, в стратегии указаны конкретные сроки выполнения, а значит, нельзя назвать это "политическим документом", который можно не выполнять", — подчеркнул эксперт.

Согласно документу, добавляет он, в течении декабря 2016 года Минюст и НАПК должны были провести анализ иностранного законодательства в сфере лоббирования, анализ коррупционных рисков лоббистской деятельности в Украине и предоставить свои рекомендации Кабинету Министров.

Читайте также: Украинские спецслужбы: громкие слова вместо громких дел

"Далее, до конца августа 2017 года Минюст и НАПК должны были подготовить и подать на заседание Кабмина уже готовый проект закона о лоббировании, который Правительство уже направило бы в парламент для принятия в декабре этого года. Как мы знаем, в августе ни на одном заседании Правительства законопроект не рассматривался, более того, подобный законопроект не зарегистрирован в Единой системе электронного документооборота КМУ. Александр Саенко, возможно, у Вас есть другая информация на этот счет?", — обратился Быков.

В качестве вывода он задает риторический вопрос: "какую персональную ответственность за невыполнение стратегии понесут, и понесут ли, Министр и Глава НАПК?"