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    Общество

    Активисты анонсировали массовые протесты под Радой и Кабмином

    (обновлено: )57841
    Общественники уточнили, что будут требовать принять закона о лицах, пострадавших в результате конфликта в Донбассе, а также госпрограмму по интеграции данных граждан в территориальные громады.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. С четвертого по шестое сентября под стенами Верховной Рады и Кабинета министров в центре Киева пройдут массовые протесты в связи с нарушением прав пострадавших в ходе конфликта в Донбассе, сообщила, руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко.

    Первое сентября в Макеевской школе. Архивное фото
    REUTERS/Shamil Zhumatov
    Донбасс к 1 сентября готов

    "С сентября 2017 года наши организации начинают активные действия, активные, системные акции протеста перед Кабинетом министров, перед Верховной Радой", — цитирует Целовальниченко ukranews.com.

    Среди требований протестующих — принятие закона о лицах, пострадавших в результате конфликта в Донбассе, принятие государственной программы по интеграции данных граждан в территориальные громады и включение в бюджет на 2018 год финансов под решение данных проблем.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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