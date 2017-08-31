Активисты анонсировали массовые протесты под Радой и Кабмином

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. С четвертого по шестое сентября под стенами Верховной Рады и Кабинета министров в центре Киева пройдут массовые протесты в связи с нарушением прав пострадавших в ходе конфликта в Донбассе, сообщила, руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко.

"С сентября 2017 года наши организации начинают активные действия, активные, системные акции протеста перед Кабинетом министров, перед Верховной Радой", — цитирует Целовальниченко ukranews.com.

Среди требований протестующих — принятие закона о лицах, пострадавших в результате конфликта в Донбассе, принятие государственной программы по интеграции данных граждан в территориальные громады и включение в бюджет на 2018 год финансов под решение данных проблем.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.