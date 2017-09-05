Тотальная регистрация сим-карт: причины, последствия, законность

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В "Киевстаре" поддержали обязательную регистрацию абонентов. Предлагается проводить процесс регистрации абонентов в электронной форме.

Ранее идею обязательной регистрации поддержали и в lifecell. В Vodafonе против идеи не выступили, но подчеркнули, что для создания системы регистрации надо примерно год.

Госспецсвязи разработало законопроект об обязательной регистрации всех без исключения абонентов мобильной связи. Предлагается сохранить за клиентами сотовых операторов право заключать договор в письменной или любой другой форме.

Инициативу обязательной регистрации абонентов мобильной связи прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по телекоммуникационному рынку Станислав Юрасов.

А вы идею обязательной регистрации всех абонентов мобильной связи поддерживаете?

— Вы знаете, двоякое мнение. То есть, с одной стороны, это может быть полезно для внедрения новых сервисов. Но мне ясны, с другой стороны, опасения пользователей по поводу того, в то же время государство может получить больший контроль над личными данными абонента.

Для чего такая регистрация необходима? Это была инициатива операторов?

— Насколько я знаю, там все-таки было государство инициатором и именно это касалось служб, которые отвечали за безопасность.

Какие данные смогут получить при регистрации?

— Если у оператора появляется привязка — данные о человеке, непосредственно имя, фамилия, то в привязке к базовой станции он может отследить перемещение этого человека с большой точностью в рамках страны. Выезд человека из страны тоже может отследить в таком случае просто удаленно.

Сейчас отследить не могут?

— Сейчас тоже могут, но это будет обезличенная сим-карта в 90% случаев. Возможно, какая-то корреляция будет человека этой сим-картой с человеком, но сложно. То есть иногда бывает сложно установить личность обладателя сим-карты.

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Какие плюсы из этого мы можем получить?

— Понятное дело, что в теории это все закономерно и понятно то, что спецслужбы, если проводят какие-то операции и они видят угрозу в некоторых регионах или в местах, они могут, в принципе, отследить, какие сим-карты находятся в данном регионе, какие это люди. И если нужно будет срочно определить местоположение по имени, фамилии, то они смогут это сделать теоретически. Практически, понятное дело, что это может быть сим-карта перепроданная или переданная одним человеком другому, который покупал по одному паспорту, а в итоге ей пользуется какой-нибудь злоумышленник. То есть такого тоже нельзя исключать и поэтому эта мера безопасности немножко дает течь.

В других странах, когда вводили тотальную регистрацию там, где она существует, пытались предотвратить террористические проявления?

— Да, все верно. В Лондоне, допустим, после теракта 2005 года поднималась эта тема. Но, если не ошибаюсь, Великобритания до сих пор не ввела обязательную регистрацию сим-карт. После рассмотрения ряд стран решил не вводить такую меру. На мой взгляд, в принципе, не все меры, которые озвучиваются по безопасности, они будут эффективно внедрятся с помощью регистрации. Но, учитывая иногда очень непонятную ситуацию в нашем государстве, понятное дело, почему граждане выражают опасения, что их личные данные будут связаны с их сим-картой.

Есть риск, что если объявят регистрацию, люди, которые не подпишут контракты со своим мобильным оператором, они не получат услугу связи?

— Да, эта ситуация не то чтобы возможна, так и планируется делать. Будет определенный переходной период, когда всех абонентов обяжут зарегистрироваться. Если они не сделают этого, значит, услуги не будут предоставляться.

Операторы сообщают, что им необходим год для создания системы электронной регистрации. Год нужен на переходный период или у операторов нет возможности провести регистрационные мероприятия, потому что у них нет технических средств?

— Все равно потребуют от операторов вложений эта регистрация абонентов, потому что абоненты находятся в разных регионах и в тех, где нет физических представительств или сотрудников мобильных операторов.

А заключить сделку, например, в электронном виде через Bank ID?

— Да, но все равно этот процесс нужно отслеживать. Если у оператора абонентская плата превышает 20 миллионов сим-карт, то, разумеется, чтобы связаться с каждым абонентом и убедится, что каждый из них услышал это очень сложно в таких масштабах.

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