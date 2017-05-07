Диктатура возвращается. Портнов о тотальной слежке за украинцами

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На днях стало известно о том, что Нацкомиссия по связи и информатизации собирается ввести паспортизацию SIM-карт — это следует из опубликованного ею сообщения. Из этого следует, что все неконтрактные абоненты мобильной связи будут обязаны раскрыть своим операторам персональные данные.

Во всех странах, где введена продажа "симок" по паспортам, это обосновывают борьбой с преступностью и терроризмом. В Украине это хотели внедрить в 2012 году, а позднее в начале 2014 года правительство Азарова — Януковича попыталось в составе так называемых "диктаторских законов 16 января" ввести продажу сим-карт (SIM-карт) исключительно по паспортам. Это вызвало массовый протест. Но сегодня новое, постмайданное правительство снова возвращается к старой идеи. По мнению юриста Андрея Портного, не сложно догадаться, какие службы заинтересованы в сборе данных о пользователях и как они будут использовать эту информацию.

"Под пустым и надуманным предлогом власть решила идентифицировать и провести через процедуру регистрации каждого, у кого на территории Украины есть мобильная связь", — отмечает Портнов.

По данным, отвечающего за это государственного органа, сейчас в Украине около 95 процентов анонимных абонентов, подчеркивает юрист.

"Это обозначает, что в установленный властью срок почти каждый гражданин будет обязан предоставить свои персональные данные чиновникам.

Думаю, не нужно быть сильно умным, чтобы догадаться, какие службы и для каких целей будут пользоваться этой информацией и что будет с мобильной связью тех, кто вовремя не зарегистрируется. Эта инициатива выглядит гораздо жестче так называемых "диктаторских законов 16 января 2014 года", предполагавших лишь продажу новых сим-карт по паспортам и направлена на дальнейшее укрепление режима и усиление контроля за гражданами», — констатирует Андрей Портнов.

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По мнению Андрея Портнова, уже с уверенностью можно утверждать, что законы 16 января были образцом демократии и гуманизма.