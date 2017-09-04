Корнилов: тем, кто еще верит сказкам об ассоциации с ЕС

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В связи с очередными "массовыми гуляниями" в Украине в связи с тем, что "с 1 сентября полностью заработало Соглашение об ассоциации с ЕС", политолог Владимир Корнилов напомнил, что соглашение полностью, без изъятий и ограничений, работает с 1 января 2016 г. То есть более полутора лет.

"В этой связи я напоминаю обещания, которые давались по поводу этого Соглашения на майдане. Давайте посмотрим, насколько они выполнены", — написал Корнилов на своей странице в Facebook.

Итак:

- "В разделе "Гарантированные (!!!) последствия" значилось: "Цены на продукты упадут на 10%". И как, уважаемые украинцы, прочувствовали удешевление продуктов за эти полтора года?

- "Повышение качества украинской продукции". Повысилось?

- "Увеличение на укр. финансовом рынке западных банков, в перспективе — кредиты по низким европейским ставкам". Да я смотрю, западные банки прямо-таки дружно ломанулись на Украину после

Соглашения.

- "Полный запрет на продажу опасных продуктов". Где там недавно очередное массовое отравление произошло?

- "Улучшение условий труда". Да теперь любой шахтер на курорты стал ездить по бесплатным путевкам, как я погляжу!

- "Меньше смертей на автодорогах". По итогам 2016 г. в ДТП погибло более 4 тыс. человек, что является рекордом для Украины

- "Исчезновение магазинов и рынков секонд-хэнд". Судя по их стремительному росту, скоро магазины новой одежды исчезнут

- "Расширение прав легальных заробитчан из Украины в странах ЕС". Интересно, как они расширились-то и почему сами заробитчане этого не заметили?

- "Уменьшение коррупции". То-то жители Украины считают, что при Януковиче борьба с коррупцией велась лучше, чем при Порошенко.

- "Украинские товары станут максимально безопасными и будут продаваться на европейских рынках". Вот не заметил я в Европе значительного присутствия укр. товаров.

- Украина будет ежегодно зарабатывать дополнительные 383 млн. евро на экспорте в ЕС. Так, для справки: в 2016 г. экспорт Украины в ЕС составил 13,5 млрд. долларов, а еще в 2012 г. составлял 17 млрд. А общий экспорт Украины упал с 2012 по 2016 гг. вдвое — на 33 млрд.! Заработали, да?

- "В Украине снова станет выгодно производить товары". А что же только за первое полугодие этого года промпроизводство упало на 15% даже в сравнении с прошлым годом?

- "Вводятся дополнительные 4 дня отпуска". И как, дорогие украинцы, отдохнули вволю?

- "Окружающая среда станет более чистой и безопасной". Ну что ж, еще несколько крупных заводов закроют — и однозначно станет. "ЕС будет пользоваться нашими технологиями ракетостроения". Вы же тоже заметили стремительный рост украинского самолето- и ракетостроения, верно?

Скриншот с сайта Facebook

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"Я еще могу долго продолжать. Но вот хотел спросить тех, кто верил этим побасенкам и яростно скакал на майдане из-за них: вы до сих пор верите во что-то из этого и снова участвуете в массовых гуляниях по поводу очередного "старта Соглашения о евроассоциации"?" — написал Корнилов.