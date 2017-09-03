"Рюкзачки" во власти гонят Украину в ад

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Украинцы очень долго сначала удивлялись, а потом и возмущались тем, что вчерашние студенты, ни дня не проработавшие на серьезной должности, без необходимых знаний и соответствующего опыта занимают руководящие должности. Каждый здравомыслящий человек реально понимает, что КПД этих молодых да ранних равен нулю. Но, не смотря на критику, несмотря на общественный негативный резонанс, они по прежнему "рулят" в министерствах, госучреждениях. А их боссы словно соревнуются между собой, кто примет на работу сотрудника еще более моложе и еще более не опытнее и бестолковее. Как оказалось, это сделано неспроста, а с дальним прицелом — подставить молодых недорослей.

"Рюкзачки" засели в Кабмине

Офис реформ Кабинета министров Украины объявил конкурс на должности более 1000 госслужащих в 10 пилотных министерств. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов в Facebook.

"Это наконец те должности, где доплаты от ЕС и вполне привлекательные оклады, будет строиться новая структура министерств и новое качество госслужбы", — написал министр.

При этом замминистра уверяет, что стать чиновником можно без всякого блата и прийти может любой человек из народа, главное, чтобы он занялся реформами на деле.

Из этого следует, что штат министерств пополниться очередными "молодыми дарованиями", ведь сегодня можно брать на высокие должности "зеленых" новичков. Даже анонсирующему набор Нефедову всего-то 32 года, и до этого он звезд с неба не хватал, как, впрочем и сегодня в этой должности.

На сегодняшний день в госорганах Украины огромное количество молодых кадров, которые оказались там не случайно. И, вчерашних выпускников украинских и иностранных колледжей, в лучшем случае университетов, чиновники ласково называют "рюкзачки".

Бывший чиновник Кабинета министров Украины, который часто заходит на строе место работы, поделился интересной информацией. Оказывается, что формирование молодых и перспективных кадров, вгоняющее державу в "дупу" — это вовсе не европейские тенденции. И даже иностранные эксперты в шоке от такого количества молодых дарований на ключевых должностях в правительстве.

"Эксперты из Германии нашим объяснили, что министр в Германии — это политик и вот он может быть кем угодно. Но чиновники Минэкономики, Вице-губернаторы, (особенно первый) — это обязательно чиновники, прошедшие карьерную лестницу. Именно они обеспечивают работу аппарата по выполнению задач Министра", — рассказывает Алексей Литвин.

Смешно то, что наши политики ласково называют эти "дарования": рюкзачки, рассказывает экс-чиновник, и вот почему.

"Во-первых, они учились в "Эвропе" и ни хрена не понимают в экономике переходного типа. То есть, они легко берут на себя ответственность за разграбление Украины не потому, что нигилисты, а потому что не понимают. То есть слово "рюкзак" — это то же, что сундук, чайник и прочие слэнги некомпетентности. Во-вторых: их основная задача носить политическим лидерам рюкзачки с мздой. Ими просто рискуют и используют как презервативы. Их не прикрывают "от сумы и тюрьмы". И третье, буквально: вместо обязательного для европейского и особенно американского чиновника костюма и галстука, эти ходят на работу в джинсах и со студенческими рюкзачками. И, главное, в отличие от старых чиновников которые сидят на работе до завершения вопроса, эти работают согласно трудового законодательства и в ровно в пять фойе КМУ пестрит от разноцветных рюкзачков за спинами "дарований", — говорит Алексей Литвин.

Страну загоняют в пропасть

Надеяться на то, что премьер — министр или же администрация президента не понимает, что делает, не стоит. Они все понимают и делают это умышленно, потому что молодыми дарованиями им легче управлять.

"Во-первых, они исполнительны и преисполнены благодарности за то, что их взяли на ответственную должность. Во-вторых, они трусливы, они не посмеют восстать против благодетеля и перечить ему. В-третьих, им не много надо, они готовы подбирать крохи с барского стола. И главное, что они легко впитывают самые нелепые идеи и, преисполненные важности, пытаются делать вид, что воплощают их в жизнь. Ими и их сознанием очень легко манипулировать, особенно людям с замашками на лидерство, но не дотягивающих до этого. А в нашем правительстве сегодня не наблюдаются сильных лидеров. Да и на фоне бестолковых юнцов любой руководитель выглядит умнее и прозорливее", — отмечает психолог Юрий Попов.

Но, с точки зрения простой логики, никто из уважающих себя бизнесменов (чиновников), думающих о процветании своего бизнеса (страны), никогда не возьмет на работу тупого, ничего не знающего исполнителя, без опыта работы. Если, конечно, не стоит задача развалить и похоронить бизнес (страну). Даже если претендент на должность имеет европейский диплом.

Ни в коем случае не согласился бы взять на работу молодые, не опытные кадры бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Давно пора четко уяснить, что есть два направления при трудоутройстве. Одно — это частный бизнес, направленный на получение прибыли. Менеджеры, которые работают в этих компаниях сфокусированы на прибыль. Их готовят за рубежом. Они заканчивают учебные заведения под названием ABM — это бизнес-администрейшин. А есть диаметрально противоположный вид деятельности по оказанию публичных услуг, у них это называется паблик, у нас госслужба либо муниципалитет. Их учат как создать условия, чтобы все нормально жили и существовали. И обучаются они по программа магистр-поблик. Так вот, наши молодые дарования, которые заточены на бизнес своими папами, мамами ломанулись в публичную администрацию, выяснилось, что пришли они туда тупо зарабатывать деньги и ломают и без того чахлую государственную машину управления. Они ее сводят на ноль, потому что это два принципиально разных направления — частный бизнес и госслужба. И творится беспредел, когда этих недоделанных сопляков берут на огромные зарплаты, а они ничерта делать не умеют, потому что не понимают, в чем заключается государственная машина", — подчеркивает Алексей Кучеренко.

Как отмечает экс-министр, ни Нифедов, ни Ковальский, ни Вовк, никто из них ничего не понимает в государственной машине, они ее рушат.

"И тот ценовой обвал, который пошел по всей стране, это по вине этих дебилов — Нефедова и ему подобных "рюкзачков", который в министерстве у него ошиваются. Да, кто-то написал неплохую компьютерную программу ProZorro, а он на ней пиарится уже два года. А в министерстве уйма других задач. В том числе, политика регулирования монополии, ценового регулирования, которое эти дебилы отменили и подорожало все", — объясняет Алексей Кучеренко.

По ним всем плачет тюрьма, но при этом, винить одних только "рюкзачков" в развале страны, последнее дело. Основная ответственность лежит на тех, кто их туда привел, взял и доверил руководящие должности. К примеру, на председателе Национального агентства по вопросам госслужбы Константине Ващенко, который занимается кадровым вопросом, считает Алексей Кучеренко.

"Самое страшное, что со временем, этих идиотов будет сложно оттуда выковыривать. Им же понравилось прийти на 70 тысяч зарплаты, сесть и ни за что не отвечать, все рушить с умным видом. Мы сейчас пожинаем плоды потмайданные, выбрав недоумков в парламент. А эти грантоеды, дебилы-теоретики ставшие на руководящие должности не решают ни одну проблему. Тот же Гройсман, он не решает ничего, он пиарщик. Вот такие они все", — объясняет экс-министр.

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Поразительно то, что наши чиновники уверены, что они все делают правильно и на благо, только не страны. И никто их не может ни вразумить, ни остановить.