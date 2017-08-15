Волонтер: нарушения при производстве военной техники, как не вскрытый гнойник

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В СМИ сообщили, что военная прокуратура проводит расследование касательно того, что на Киевском бронетанковом заводе при производстве БТР использовалась сталь с низкой пулестойкостью. Ровно за месяц возник скандал вокруг Львовского бронетанкового завода.

Следствие утверждает, что вместо новых двигателей на танки ставили бывшие в употреблении двигатели.

Свое мнение о качестве производимой техники выразил в эфире радиостанции Голос Столицы волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд" Мир и Ко", офицер Вооруженных сил Украины в запасе Мирослав Гай.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Що говорять на фронті стосовно якості техніки, яку або відновили, або виготовили на українських підприємствах? Наскільки ця якість зараз є відповідною вимогам часу?

— Ми як воювали на БТР 1980-х, так і воюємо. Звичайно, хочеться щось нове. Зараз з'явились БТР Нацгвардії. Їх, звичайно, на фронті мало, тобто воюємо радянською технікою здебільшого.

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— Броня БТР ніколи не витримувала потрапляння куль. Це легкоброньована техніка і сучасний набій дуже легко БТР пробиває. Я вам скажу, що навіть деякі броньовані машини ми перевіряли особисто стрілецькою зброєю. Тобто хлопці стріляли і доводилось робити посилення цієї броні підручними засобами. Тут вже по-різному хто як виходить. Іноді обкладали піском. Іноді просто докладали металеві пластини для того, щоб поміняти ситуацію. Але ви наварите більш потужну броню, БТР або автомобіль. Наприклад, він стає набагато важчим, відповідно, втрачає у швидкості, що більш важливо дуже часто. Тому тут панацеї немає. Так не можна сказати пробивали кулі. По-перше, які кулі? Пробивають кулі, посилені патрони. Вони, дійсно, пробивають. Звичайний 5,45 дивлячись, з якої дистанції ще, тобто це треба розглядати комплексно і більш професійно.

Чи є скарги з боку бійців, на які скаржиться військова прокуратура в Києві?

— Так, дорікання і скарги є. Єдине, що я хочу додати, що все одно техніка нова — це завжди ліпше, ніж стара. Питання до тих БТР, які робляться. Якщо це йдеться про радянський БТР, то як вони можуть змінити броню? Вони можуть просто відремонтувати цю техніку, відправити на фронт. Відповідно, ця броня виготовлялась ще СРСР. Якщо це про новий БТР мова йдеться, то, можливо, дійсно, тут питання, яким чином виробник сам якусь мету ставить. Якщо він робив лекгоброньований БТР для особового складу швидкий, який мав просто захищати від уламків, скалків або набоїв з великої дистанції особовий склад і при цьому вони не хотіли втратити швидкість цього БТР, вони хотіли збільшити кількість місць для особового складу, тоді зрозуміло, що вони пожертували десь бронею. Тут потрібно робити комплексне розслідування. У нас в Україні є приклади хороших зразків зброї та достатньо є. Ми непогано робимо взагалі-то техніку, якщо порівнювати, наприклад, з іншими світовими країнами-постачальниками техніки. Оборонний комплекс в Україні — це давно вже така кормушка, де нечисті на руку люди, які причетні до виробництва зброї заробляють. І тут часто бували випадки, коли заощаджували або використовували неякісні матеріали для того, щоб заробити на 10-20 гривень більше, а в обсязі це виходить мільярди гривень або доларів. Тобто нам взагалі потрібно переглядати весь підхід до виробництва оборонного комплексу, до армії як такої, до постачання ЗС.

Чому цей підхід не переглядається?

— Це мільярдні обороти. Це мільярди коштів і просто так люди, які сидять, наприклад, на оборонці, на цих замовленнях, вони ніколи не відмовляться від цього і будуть не тільки перешкоджати заходженню сюди інших людей, більш професійних людей. Просто витискати їх будуть. Це достатньо складне питання. Я думаю, те що зараз прокуратура, НАБУ розглядає Львівський бронетанковий завод — це все насправді дуже хороша тенденція, тому що відкривати цей гнійник і вскривати схеми "Укроборонпрому" потрібно. Людей, які там сиділи роками на цих потоках, їх треба розкрити, показувати, проводити це очищення, залучати туди професіоналів і тоді ми з вами зможемо говорити, які є дорікання у бійців, бо дорікання є різні. Я вам скажу, що боєць просто радий, коли хоч якась техніка поставляється, бо у нас досі в деяких бригадах евакуація поранених відбувається на стареньких фольксвагенах Т4. Відповідно, якщо ви навіть нам "Жигулі" подгоните, то будуть раді. Про що говорити? Ми ще досі не побудували новий патронний завод, про це йдеться тільки мова, у нас досі ми не виготовляємо столи для артилерії нормальні, якісні для ствольної артилерії, тобто у нас є багато і багато принципових питань. Але при цьому техніка нова на фронт іде. Вся ця техніка є і дорікання на неї теж є, але дорікання завжди будуть, тому що для нас це все нове. Боєць просто радий, що в нього є можливість пересуватись не ногами і не на БТР зразка СРСР двадцятого століття.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире Голоса Столицы, что если бы в Украине была программа развития вооруженных сил, все профильные конструкторские бюро получили бы задание на разработку новых образцов военной техники.

Также директор информационно-консалтинговой компании "Дефенс Експерс" Сергей Згурец заявил, что задержание директора завода во Львове демонстрирует, что система управления оборонной промышленностью требует кардинальных изменений.