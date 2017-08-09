Эксперт: СМИ в Украине давно перестали быть четвертой властью

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Журналисты под прицелом. Семь представителей СМИ пострадали из-за своей профессиональной деятельности — против них применили физическую силу. Все случаи произошли буквально в течение одного месяца. Об этом сообщают в Национальном союзе журналистов.

Инциденты с избиением журналистов зафиксированы в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в зоне АТО (Донецкая область). Большинство пострадавших — сотрудники телевидения или журналисты интернет-изданий.

В Национальном союзе журналистов уверены, что все случаи избиения работников СМИ связанны с выполнением профессиональных обязанностей. Там также подчеркивают, что нет оперативной реакции со стороны правоохранителей.

Насколько небезопасна профессия журналиста в Украине, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Независимого медиапрофсоюза журналистов Игорь Чайка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете нам розповісти детальніше про випадки побиття журналістів?

— В більшості випадків так, це виконання своїх журналістських обов'язків. Але я вже говорив неодноразово, що корінь зла полягає в тому, що вже дуже давно існує презумпція безкарності злочинів проти представників медіа, і це найбільша проблема. Тобто коли журналіста або просто вдарили, або коли над ним вчинили якесь насильство, або кудись не допускають, не дають виконувати свої журналістські обов'язки, або підривають чи вбивають. Як правило, зазвичай, наслідок один — винних не знайдено, винні, як правило, не покарані і все це триває роками. Я давно відстежую подібні ситуації. Те, що відбулось у нас, як ви кажете, протягом місяця, це абсолютно не виняток з правил. Це, на превеликий жаль, просто наша буденність, наша дійсність і так відбувається щомісяця і щороку.

Тобто статистика погіршується?

— Я, чесно кажучи, статистику я не переглядав. Але щомісяця у нас відбуваються подібні випадки. Можливо, не завжди стільки побиттів, але й інші випадки порушень закону, порушень проти журналістів, дії проти журналістів, недопуски — це відбувається щомісяця.

Якщо говорити про розслідування, притягнення винних до відповідальності? Яка ситуація?

— Це один бік медалі. З іншого боку, це непроведення якісних розслідувань. Я стільки разів стикався з випадками, коли правоохоронці роблять просто титанічні зусилля для того, щоб не порушувати справу по 171-ій статті. Справи, порушені за цією статтею, — порушення професійної журналістської діяльності, можна перерахувати на пальцях. Можливо, двох рук, не більше. Це інші всілякі намагання перевести справу в «хуліганку», в будь-що, аби тільки не завести справу за цією статтею. Це теж секрет Полішинеля.

Тільки в Україні така критична ситуація?

— Чого? Є країни ще з кращою ситуацією. Є, наприклад, Північна Корея, є наш ближчий сусід, там ще критичніша ситуація, але ж справа не в тому, щоби шукати, у кого ще гірше? Можливо, нам би пошукати ті випадки там, де краще? В цивілізованих країнах в Європі, в США до цього ставляться трохи інакше, і, дійсно, там немає таких колосальних нападів, побиття журналістів. Є випадки, коли іноземні представники ЗМІ беруть участь як журналісти в якихось зонах конфліктів. Там, звичайно, ризик більший, але я мушу сказати ще одне: є таке чудове слово "професійна солідарність". І з цим у нас також великі проблеми. У нас якось зазвичай, і це інший бік медалі, коли когось із колег або мутузять, або б'ють, або перешкоджають, то більшість колег просто спостерігає або не звертає на це уваги, але коли щось трапляється з самим іншим журналістом, то він починає казати, чому ж колеги на це не звертають уваги. І так теж повсюди відбувається, і це теж величезна проблема, бо якщо ми самі не станемо себе захищати, то гріш нам ціна, і поки журналістика, ЗМІ в Україні ніяк не є ніякою не четвертою владою. Я про це теж давно кажу.

Ми спостерігаємо, як часто журналісти, блогери нівелюють саме розуміння професії журналіста, провокуючи напади… Служба безопасности Украины Василий Муравицкий: жертва свободы слова

— І це проблема. Це ще одна проблема, про яку треба вже говорити вже абсолютно окремо. Це теж є цехова проблема, бо треба мати все-таки чітке визначення, хто є професійним журналістом, а хто є провокатором. Це теж існує, і тут поки що немає якоїсь ясності. Нам простіше. Ми медіапрофспілка. Ми відповідаємо повністю за своїх членів. Ми завжди можемо сказати, чи є той чи інший випадок, та чи інша ситуація, в якій задіяні члени медіапрофспілки, чи це, дійсно, наші члени, медійники чи це просто "ліві", які прикидаються журналістами.

Що саме ви робите для того, щоб убезпечити своїх журналістів від тиску, побиття?

— Одне із найголовніших завдань медіапрофспілки — це захист, в першу чергу, своїх членів. Тому ми намагаємось розібратись в ситуації, ми зустрічаємось з правоохоронцями, ми зустрічаємось з тими, хто причетний до ситуації, звичайно, розмовляємо з членами профспілки, які потрапили в цю ситуацію, ми намагаємось їх підтримувати. Зараз, до речі, ми започаткували таку ідею, вона давно планувалася, але зараз з'явилась нагода розпочати її реально і практично. Я вже побував в п'яти регіонах України, зустрічався з головами облрад, губернаторами, очільниками поліції, прокурорами регіонів. Ми домовляємось про те, що в кожній області підпишемо меморандум, поки що ми назвали його про взаєморозуміння та співпрацю з органами влади, представниками силових структур регіонів і медіапрофспілки. Але з нашого боку цей меморандум буде відкритий для підпису, тобто всі колеги, які бажатимуть в регіонах приєднатись до підписання такого меморандуму, ми будемо раді долучити їх до цієї історії. Це, мабуть, найголовніше, бо чому саме в регіонах? Тому що коли в регіоні знатимуть, що або прокурор, або губернатор, або якийсь інший вищий очільник підписав такий меморандум, то ми розуміємо, що ми не знімемо абсолютно проблему, але, принаймні, якісь нижчі чини сім разів подумають перш, ніж робити якісь ідіотські вчинки щодо журналістів, до представників медіапрофспілки.

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Ранее Игорь Чайка заявил в эфире "ГС", что в Украине на журналистов оказывается давление со стороны политиков и владельцев изданий и медиа, которые также имеют непосредственное отношение к политическому процессу.

Шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила в эфире "ГС", что украинские СМИ становятся средствами развлечения, а не влияния и даже не информирования, что может привести к тотальному, навязчивому и нахальному пиару.