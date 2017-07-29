Эксперт: реальная цена госпредприятий будет известна только олигархам

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Государственные предприятия — основной источник политической коррупции в Украине.Так считает глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

По мнению Сытника, одним из способов борьбы с коррупцией в Украине должна стать масштабная приватизация государственных предприятий. Если это успешно произойдет, то ситуация с коррупцией изменится, считает глава НАБУ.

Есть ли предпосылки для оптимизма руководителя НАБУ, своей точкой зрения поделилась в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому саме держпідприємства вважають джерелом політичної корупції в Україні?

— Пан Ситник не відкрив якийсь новий винахід, це давно було відомо, що держпідприємства в Україні є дійною коровою для корупціонерів, які мають політичний вплив. Як це зазвичай відбувається, політична партія певна виходить на вибори, скуповує виборців, проплачує через чорний кеш політичну рекламу на ТБ, і отримує політичну владу. Далі, через більшість в парламенті має можливість призначати своїх, так би мовити, "смотрящіх" на жирні держпідприємства. Що значить жирні держпідприємства? Це держпідприємства, через які проходять великі гроші. І ці гроші використовуються не для того, щоби модернізувати, наприклад, "Укрзалізницю", не для того, щоби ремонтувати шахти, які належать держпідприємствам, а для того, щоби викачувати з держави кошти. Через низкусхем. Раніше це робили більше через державні закупівлі, але крім державних закупівель, є і інші способи, як красти кошти на державних підприємствах. Тому я згодна з паном Ситником, що ми не уникнемо потреби в приватизації, але прозорої і дійсно конкурентної приватизації держпідприємств України.

А можлива у нас в країні повна відносно швидка прозора приватизація?

— На жаль, в Україні дійсно приватизуються держпідприємства через процедуру, коли потенційні інвестори, закордонні інвестори, не знають, що реально вони можуть купити. Тобто реальна вартість активів цих державних підприємств відома лише інсайдерам, лише певним олігархам, які присмоктувалися до цих підприємств роками. І це потрібно змінити. Потрібно поставити всіх інвесторів в одні умови. Коли у них є інформація про те, що реально вони купують. Але поза тим, сама роль НАБУ є вкрай необхідною для того, щоб подолати корупцію на державних підприємствах і не тільки. Як тільки політичних корупціонерів будуть карати, як тільки вони будуть сідати в тюрму за те, що вони розкрадають державу через держпідприємства, спокуса йти на підприємства, для того щоб розкрадати державу, зникне. Тому це підхід з двох паралельних сторін він має бути, для того щоб досягти результату.

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А якщо антикорупційні органи будуть чудово працювати, політичної корупції не буде, розкрадати кошти держпідприємств, маніпулювати із закупівлями не будуть, може, непотрібно і приватизувати підприємства?

— Світовий досвід показує, що держава є неефективним власником. Ми ж не соціалістична, і не комуністична держава, і ми прагнемо до ринкової економіки. Тому те, що можна приватизувати, варто приватизувати. Деякі підприємства-монополії, вони є природними монополіями, їх не можна приватизувати. Наприклад, державні атомні станції, вони належать державній компанії. Але деякі підприємства можна було би приватизувати. Можна було б залучити в них інвестиції. Наприклад, вивести "Укрзалізницю" на фондові ринки світу. Для цього потрібно модернізувати саму інфраструктуру підприємства, підготувати її до виводу. Це би нам дозволило залучити інвестиції з усього світу, але щоб люди інвестували за кордон, їм потрібні гарантії, що їхні інвестиції будуть захищені, що їхні гроші не розкрадуть, а гроші реально підуть на модернізацію. Але коли у нас є брати Дубневичи — це два нардепи, які десятиріччями продають гайки в "Укрзалізниці" за ціною в рази вищою, ніж ринкова, тоді, напевно, що ніякий інвестор не піде інвестувати в це держпідприємство.

Хто може надати ці гарантії, в якому вигляді ми можемо іноземному інвестору щось запропонувати?

— Сьогодні посол Франції озвучила цікаву тезу, прямим текстом, і між рядків можна читати, що французькі компанії хотіли би інвестувати в Україну, але несприятливий бізнес-клімат через корупцію. Тобто інвестор, який вкладає свої гроші в державу, він зацікавлений в тому, щоби отримати прибуток, і цей прибуток вивести з України, або інвестувати в ще якісь ефективні проекти. Якщо ж він розуміє, що інвестувавши гроші, він може їх взагалі втратити і не зможе захистити свою приватну власність через корумповані суди, то бажання інвестувати відпадає. А це впирається також в судову реформу. От вчора оголосили рейтинг кандидатів до найвищої судової інстанції України — до Верховного суду України — і там результати невтішні. 25% зі 100% кандидатів до Верховного суду мають негативні висновки громадської ради доброчесності. Тобто це люди, які засуджували, приймали рішення з порушенням європейських стандартів, які потім були успішно оскаржені в ЄСПЛ. Це люди, які не могли пояснити джерело походження своїх розкішних будинків на 500 квадратних метрів і розкішних автомобілів. Вони би мали бути відсіяні в результаті конкурсу, але на чверть Верховний суд складатиметься з таких недоброчесних суддів. І, звичайно, це відбиває охоту інвесторів заходити на наш ринок і вливати капітал.

Тобто великої приватизації і нівелювання політичної корупції найближчим часом не чекати?

— Приватизація буде відбуватися, це також є вимогою міжнародних партнерів, але одної приватизації однозначно недостатньо для того, щоби здолати монстра великої політичної корупції. Мають бути неупереджені розслідування і має бути надісланий сигнал корупціонерам, що це небезпечно — красти. Красти з держпідприємств в тому числі небезпечно. Що ти можеш сісти в тюрму, що твої накрадені кошти можуть бути конфісковані. Це завдання НАБУ, САП, антикорупційного суду, який ще не створений. Однією лише приватизацією ми проблему не вирішимо.

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Напомним, цирковой деятель Николай Кобзов считает, что цирки нельзя передавать в частную собственность, поскольку нынешнему бизнесу такой вид искусства не интересен, и заведения просто перепрофилируют.

Ранее экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в рамках приватизации не стоит выставлять на первую продажу объекты, которые, по мнению правительства, являются наиболее инвестиционно привлекательными.