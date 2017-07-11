В отношении НАТО у Порошенко политика двойных стандартов — Жданов

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РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Украине стартуют международные военно-морские учения "Си Бриз-2017". Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.

В учениях принимают участие представители 16 стран – Украина, США, Румыния, Турция, Грузия, Великобритания, Греция, Канада, Италия, Бельгия, Болгария, Литва, Норвегия, Польша, Швеция, Франция.

Также 10 июля в Киеве проходит заседание комиссии Украина-НАТО при участии генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

Военные учения в Украине и сотрудничество с НАТО в целом прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Facebook Олега Жданова Олег Жданов

Какая на сегодняшний день цель сотрудничества Украины и НАТО?

— Дело в том, что на сегодняшний день сотрудничество, в том числе и с блоком НАТО, выглядит в одностороннем порядке. Они проявляют кучу инициатив, они дают нам сигналы, посылы, помогают нам материально, помогают нам военно-техническим имуществом. К сожалению, руководство страны почему-то большинство инициатив НАТО спускает на тормозах. Я даже напомню, стратегический оборонный бюллетень, который мы просили, чтобы они нам помогли написать, они его написали, президент ввел его в действие в мае прошлого года. Прошел год, а воз и ныне там. В этом плане, я так понимаю, что политическое руководство страны очень боится открытого и быстрого сближения с Западом, и в том числе и с Североатлантическим альянсом, постоянно оглядываясь на реакцию Кремля. В частности, это касается нашего президента в первую очередь.

Президент во время заседания комиссии Украина-НАТО заявил, что мы в ближайшее время не будем подавать заявку на получение членства в Альянсе…

— Да, абсолютно правильно. Это политика двойных стандартов. Потому что накануне саммита президент подписывает закон о том, что НАТО — это наша основная цель, и интеграция в НАТО — это главная задача. И буквально через две недели он заявляет абсолютно противоположную вещь, что мы в ближайшее время не будем подавать заявку. Тогда о какой коллективной безопасности для Украины говорит наш президент?

"Си-Бриз" — одни из самых длительных учений, которые проводятся в Украине с другими странами. В чем их особенность?

— Я бы сказал, что это учения уже даже плановые. Это значит, они включаются в боевую подготовку вооруженных сил Украины ежегодно. Очень знаковые учения. Потому что мы приобретаем опыт взаимодействия. Самое главное — взаимодействия с вооруженными силами стран-членов НАТО. Особенностью этих учений в этом году будет то, что все участники — это и есть антитеррористическая коалиция стран, которые борются с международным терроризмом. И поэтому в этом году будут отрабатываться вопросы именно диверсий, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. В данном случае, тематика — море, прибрежная полоса, глубинные погружения и действия на глубине. В этом будет особенность.

Что Украина может предоставить другим участникам учений, учитывая состояние нашего флота?

— Флота у нас нет. К сожалению, мы за три года даже не смогли сформулировать, что же мы хотим видеть в этом плане. Для флота, да, конечно же, мы ничего не сможем приобрести и ничего не сможем дать. Но, в вопросе подготовки специалистов, в том числе, и, допустим, боевых пловцов для разведывательно-диверсионных групп, водолазов, моряков, вообще морской пехоты, у нас довольно хорошие навыки и хороший боевой опыт. То есть у нас есть, чем поделиться со странами Запада. Особенно в плане боевого опыта. И, конечно же, главный вопрос — не забывайте, еще и политическая составляющая в том плане, что страны-члены НАТО проводят учения на нашей территории. Это очень знаково, и это говорит о том, что существует и не только поддержка, но и военно-техническое сотрудничество на уровне от солдата до Минобороны.

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Как Россия может отреагировать на такие учения?

— РФ всегда болезненно воспринимает, когда НАТО приближается к ее границам. И в этом состоит часть имперской политики в том плане, что они пытаются управлять соседями, соседними государствами в плане их внешнеполитического курса. Мы должны просто знать, что у нас есть такой сосед, с агрессивными настроениями, и мы должны готовиться, и в том числе, эти учения помогают нам повышать обороноспособность нашей страны. В частности, со стороны моря, морского побережья. А у нас самая большая протяженность Черноморского побережья. Поэтому особо прислушиваться к мнению соседа в данном случае не стоит. Надо просто быть постоянно во внимании и контролировать ситуацию. А они уже пусть выражают свое мнение так, как считают нужным. Но мы не должны обращать на это внимания.

Несколько месяцев назад были заявления украинского президента и отдельных европейских политиков о необходимости создания Черноморской флотилии НАТО. Учения "Си-Бриз" имеют отношение к этой идее?

— Эти учения могут просто послужить в дальнейшем хорошей базой для претворения этой идеи в жизнь в плане организации взаимодействия, прохождения совместной службы, совместного несения боевого дежурства и обмена информацией и данными. Вот для этого и проводятся такие учения, для того, чтобы научить штабы, научить органы управления и войска действовать совместно, не мешая друг другу, а, наоборот, помогая. И будет ли иметь продолжение идея создания Черноморской флотилии на базе стран НАТО с участием Украины? Думаю, что будет. Дело в том, что после провозглашения идеи, она уходит дальше вглубь штабов для того, чтобы понять цели, задачи, определить структуру, состав, и потом она уже выходит на поверхность в плане готового предложения или в плане готового договора. Поэтому я надеюсь, что она не канет в Лету, а через пару месяцев мы можем услышать более или менее конкретные предложения уже в виде какой-то программы или предложения по созданию данной флотилии.

Известно, сколько стоит Украине проведение учений "Си-Бриз"? Или о наших бюджетных расходах речь не идет?

— Абсолютно правильно вы сказали, что в данном случае мы имеем двойную выгоду — мы экономим государственные средства и, фактически, наши затраты минимальные в плане только содержания нашего контингента вооруженных сил, который участвует в данных учениях. Все остальные затраты берут на себя организаторы этих учений, то есть блок НАТО.

Организаторы заявляют, что цель учений — это обеспечение стабильности в Черноморском регионе. Как военные учения в этом помогут?

— Сильная армия обеспечивает стабильность. Когда у тебя за плечами стоят вооруженные силы, способные решить любую боевую задачу в кратчайшие сроки, ты чувствуешь себя уверенно и живешь спокойно, понимая, что армия выполнит свою функцию. Поэтому учения для войск, повышение их боеспособности, повышение их боевого состояния — это гарантия того, что противник прежде, чем что-либо сделать, десять раз подумает: а стоит ли это делать.

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Военное сотрудничество между Украиной и НАТО ограничивается только учениями?

— Учения — это, конечно, очень хорошо. Но учения в основном направлены на подготовку войск и органов управления. А надо брать немного шире, взаимодействия вообще с Североатлантическим альянсом. И я тут в этом контексте, я напомню, что сегодня прибыла делегация представителей командования НАТО в Украину. У нас в Киеве работает на постоянной основе представительство НАТО в Украине. У нас открываются центры сбора и обработки информации НАТОвские на территории Украины. То есть в этом плане идет более масштабное политическое сотрудничество.

Ранее эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник заявил в эфире "ГС", что для проведения референдума о вступлении Украины в НАТО надо внести изменения в Конституцию и разрешить размещение военных баз в Украине, а для этого не наберутся голоса в ВР.

Также политолог Олег Саакян отметил в эфире "ГС", что есть целый ряд политических и экономических вопросов, которые процесс вступления Украины в НАТО растягивают во времени и просто делают невозможным.