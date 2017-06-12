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    Корнейчук: блокада Катара - это скоординированная акция Вашингтона

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (35)

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    США планируют припугнуть Катар. И никто не намерен дестабилизировать там ситуацию, как было на Ближнем Востоке во времена Обамы. Трамп не собирается повторять ошибки предшественника, считает политэксперт Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Разбираясь в сути ситуации с  Катаром, его блокадой, которая продолжается почти неделю, нужно понимать, какая в этом выгода всех заинтересованных сторон. Начать необходимо с того, что блокада Катара — это скоординированная акция Вашингтона и арабских государств, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Флаг Катара
    flickr.com/Juanedc
    Почти катарсис. Последствия дипломатической изоляции Катара

    "Зачем это нужно США? Трампу необходимо добиться два конкретных результата. Первый — остановить дрейф Катара в сторону Ирана.

    Катар стратегически важен для Вашингтона. С одной стороны, там находится американская авиабаза. С другой — американский бизнес участвует в многомиллиардных проектах по поставкам сжиженного газа из Катара. Поэтому власть в Катаре должна ориентироваться только на Вашингтон. А Иран должен оставаться в полной дипломатической изоляции.

    Второе — Трампу необходимо показать избирателям, что он перекрывает финансирование ИГИЛ и прочим террористическим организациям. Недаром в пятницу Трамп публично заявил: Катар является одним из давних спонсоров терроризма и это надо прекратить", — пишет политэксперт.

    В то же время, по мнению Корнейчука, понятно: США намерены не более чем припугнуть Катар. И никто не намерен дестабилизировать там ситуацию, как было на Ближнем Востоке во времена Обамы и его "арабской весны".

    "Недаром глава Госдепа Тиллерсон уже призвал арабские государства ослабить блокаду Катара. Теперь о выгодах других участников блокады. Египту необходимо, чтобы Катар не спонсировал ИГИЛ (устроили взрывы весной в Египте) и "Братьев-мусульман (которых только недавно от власти устранили египетские военные после обамовской "арабской весны").

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    Саудовской Аравии необходимо окончательно упрочить свое лидерство в регионе, поэтому Катар даже не должен смотрел в сторону Ирана. Ну, и главное — Саудовской Аравии необходимо также сокращение финансирование террористов. Ведь именно саудам пришлось финансировать в итоге отстранение от власти в Египте "Братьев-мусульман". А сейчас Аравия является лидером исламской коалиции против ИГИЛ", — считает Корнейчук.

    В общем и целом, ситуация с Катаром — это такая себе акция Вашингтона по "принуждению к миру". А поскольку она достигнет своей цели, то можно будет говорить о первой дипломатической победе Трампа на Ближнем Востоке, отмечает политэксперт.

    "И что радует: Вашингтон отказался от методов "арабской весны" демократов, превративших Ближний Восток в кипящий котел. Кстати, Трамп явно не намерен повторять и ошибки Буша-младшего с вводом войск в Афганистан и Ирак. Поэтому не стоит ожидать американских войск в Сирии, Иране или Северной Корее", — подчеркивает Корнейчук.

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