Корнейчук: блокада Катара - это скоординированная акция Вашингтона

РИА Новости Украина

Разбираясь в сути ситуации с Катаром, его блокадой, которая продолжается почти неделю, нужно понимать, какая в этом выгода всех заинтересованных сторон. Начать необходимо с того, что блокада Катара — это скоординированная акция Вашингтона и арабских государств, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Зачем это нужно США? Трампу необходимо добиться два конкретных результата. Первый — остановить дрейф Катара в сторону Ирана.

Катар стратегически важен для Вашингтона. С одной стороны, там находится американская авиабаза. С другой — американский бизнес участвует в многомиллиардных проектах по поставкам сжиженного газа из Катара. Поэтому власть в Катаре должна ориентироваться только на Вашингтон. А Иран должен оставаться в полной дипломатической изоляции.

Второе — Трампу необходимо показать избирателям, что он перекрывает финансирование ИГИЛ и прочим террористическим организациям. Недаром в пятницу Трамп публично заявил: Катар является одним из давних спонсоров терроризма и это надо прекратить", — пишет политэксперт.

В то же время, по мнению Корнейчука, понятно: США намерены не более чем припугнуть Катар. И никто не намерен дестабилизировать там ситуацию, как было на Ближнем Востоке во времена Обамы и его "арабской весны".

"Недаром глава Госдепа Тиллерсон уже призвал арабские государства ослабить блокаду Катара. Теперь о выгодах других участников блокады. Египту необходимо, чтобы Катар не спонсировал ИГИЛ (устроили взрывы весной в Египте) и "Братьев-мусульман (которых только недавно от власти устранили египетские военные после обамовской "арабской весны").

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Саудовской Аравии необходимо окончательно упрочить свое лидерство в регионе, поэтому Катар даже не должен смотрел в сторону Ирана. Ну, и главное — Саудовской Аравии необходимо также сокращение финансирование террористов. Ведь именно саудам пришлось финансировать в итоге отстранение от власти в Египте "Братьев-мусульман". А сейчас Аравия является лидером исламской коалиции против ИГИЛ", — считает Корнейчук.

В общем и целом, ситуация с Катаром — это такая себе акция Вашингтона по "принуждению к миру". А поскольку она достигнет своей цели, то можно будет говорить о первой дипломатической победе Трампа на Ближнем Востоке, отмечает политэксперт.

"И что радует: Вашингтон отказался от методов "арабской весны" демократов, превративших Ближний Восток в кипящий котел. Кстати, Трамп явно не намерен повторять и ошибки Буша-младшего с вводом войск в Афганистан и Ирак. Поэтому не стоит ожидать американских войск в Сирии, Иране или Северной Корее", — подчеркивает Корнейчук.