Катар позволил гражданам стран, разорвавших дипотношения, остаться в стране

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Гражданам стран, которые разорвали дипломатические отношения с Дохой, разрешено остаться в Катаре в соответствии с действующим законодательством, передает агентство Рейтер.

Как говорится в заявлении катарского МВД, власти страны не предусматривают каких-либо изменений в своей политике по отношению к гражданам "братских и дружественных стран, которые разорвали дипломатические отношения или снизили их уровень вследствие враждебных кампаний против Катара".

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к решению присоединился ряд других арабских государств.