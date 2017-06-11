наверх
11.06.201703:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Катар позволил гражданам стран, разорвавших дипотношения, остаться в стране

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (33)

    6
    Согласно заявлению катарского МВД, власти страны не предусматривают каких-либо изменений в своей политике по отношению к гражданам "братских и дружественных стран, которые разорвали дипломатические отношения".
    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Гражданам стран, которые разорвали дипломатические отношения с Дохой, разрешено остаться в Катаре в соответствии с действующим законодательством, передает агентство Рейтер.

    Флаг Катара
    flickr.com/Juanedc
    Почти катарсис. Последствия дипломатической изоляции Катара

    Как говорится в заявлении катарского МВД, власти страны не предусматривают каких-либо изменений в своей политике по отношению к гражданам "братских и дружественных стран, которые разорвали дипломатические отношения или снизили их уровень вследствие враждебных кампаний против Катара".

    В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к решению присоединился ряд других арабских государств.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Участница митинга сторонников Евросоюза
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко