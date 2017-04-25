Украинцы выбирают свою продукцию из-за ее дешевизны – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В издании Forbes решили узнать, чье производство товаров вызывает у людей доверие. Для этого они провели масштабный опрос, в котором приняли участие более 43 тысяч человек из 52 стран, в которых проживают 90% населения планеты.

Респонденты отвечали на вопрос – какая из стран с маркировкой "Made in…" пользуется наибольшим доверием. Отвечая, можно было назвать одну из 49 стран. Лидером рейтинга предсказуемо стали товары из Германии. Именно им больше всего доверяют участники опроса.

Немецкая продукция ассоциируется у них в первую очередь с высоким качеством и соблюдением стандартов безопасности. Также на лидирующих позициях в этом рейтинге оказались Швейцария, Швеция, Великобритания, Канада, Италия, Япония и Франция. По мнению большинства опрошенных, если на товаре есть пометка "Сделано в Евросоюзе" – это тоже зачастую говорит о хорошем качестве.

Предпочтения украинцев в выборе производства товаров прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Какой стране, по вашему мнению, отдали бы предпочтение украинцы?

– Наши люди больше всего доверяют товарам, сделанным в Украине. И это, к сожалению, новая реальность, в которой мы живем. С одной стороны, это связано с трендом, что мы действительно хотим покупать украинское, но с другой, к сожалению, с ценой.

Если мы говорим о качестве продукции, то есть две страны, которые у нас всегда вызывали доверие: это Германия и Япония. Но мы прекрасно знаем, что в Японии уже много лет не выпускается продукция для экспорта. Если они что-то выпускают, то только для внутреннего рынка.

Германия нам известна как страна, выпускающая кофе, косметику и автомобили. И эта продукция производится непосредственно в их стране. При их отношении к производству и качеству мы понимаем, что это действительно высококачественная продукция.

Почему вы говорите с сожалением о том, что украинцы больше ценят производство своей страны?

– В данном случае украинская продукция дешевле. И если мы посмотрим на зарплаты, у нас зарплата в четыре раза ниже, чем у китайца. И в данном случае мы доверяем не китайским товарам, а украинским.

Украинская продукция хуже по качеству?

– У многих просто нет выбора. Если бы человек добровольно отдавал предпочтение украинскому, это было бы хорошо.

На самом деле украинская продукция качественная. Если мы говорим о продуктах питания, она действительно вкусная. Если мы говорим о других товарах, они действительно достаточно хорошего качества. Но выбор останавливается исключительно из-за наличия денег в кошельке.

В последнее время многие говорят о том, что украинская продукция не всегда дешевле иностранных товаров.

– Украинская продукция – самая доступная по цене. Если мы посмотрим по одежде или по обуви, она дешевле всех остальных производителей: Турции, Польши и Китая на 20-30%. Если мы говорим о продуктах питания, то здесь уже далеко не самая дешевая. В той же Польше продукция дешевле.

Я знаю случаи, когда китайцы перевозят производство в Украину, потому что китайская продукция этих производителей уже не по карману украинцам. Это одежда и обувь.

Работают ли до сих пор стереотипы по поводу товаров, произведенных в разных странах?

– Стереотип – это самое живучее, что у нас есть. Маркетологи всегда их использовали и будут использовать, потому что человек может находиться под стереотипами несколько десятилетий.

В данном случае немцам, японцам и европейцам удалось убедить нас в том, что их продукция действительно качественная. И даже если это со временем будет не так, то в любом случае мы отдадим предпочтение именно этой продукции.

Я еще помню электронику, на которую японцы давали гарантию 25 лет. Это послужило основой для того, чтобы японское у нас ассоциировалось с качественной и долговечной продукцией.

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Откуда к нам приходит больше всего товаров?

– Если мы говорим о товарных потоках, то у нас на одном из первых мест по товарообороту стоит Голландия. Потому что Голландия очень много инвестирует и там работают заводы международных компаний. Также это Германия, которая тоже к нам достаточно много завозит и та продукция, которой в других странах Европы нет. И Турция со своим ширпотребом в обуви, одежде и продуктах питания.

Тут надо смотреть по каждому направлению из разных стран. Но если мы говорим по объему, то конечно Китай находится на одном из первых мест. Турция, с которой мы предполагаем или предполагали создать ЗСТ тоже является одной из крупнейших наших партнеров. Каждый год не похож на предыдущий, потому что у нас очень сильно меняются товарные потоки и торговля с разными странами.

Поэтому сейчас каждый год у нас ситуация разная.

Есть ли какие-то украинские товары, которые популярны в других странах?

– Водка. Она действительно считается в мире довольно качественной. Если мы говорим про более широкое производство, то это сельскохозяйственная продукция и продукты питания.

Если мы говорим про конкретные бренды, то тут есть большая проблема. Для того, чтобы мы могли продавать свою продукцию с высокой добавленной стоимостью, необходимо чтобы она была брендированной и имела собственные торговые марки. Тогда эта продукция будет действительно стоить дорого.

Но поскольку мы нигде в Европе и других странах мира не имеем собственной брендированной продукции, которая была бы признана, соответственно мы продаем пока самую дешевую продукцию: продукты питания, произведенные под торговой маркой европейских компаний или каких-то еще, и просто сельскохозяйственную продукцию. Также сюда входят машиностроение, химия, дерево, полуфабрикаты или сырье в общем.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель общественной организации "Общественный контроль защиты прав потребителей" Владислава Миронова заявила, что запрет на продажу некоторых продуктов приближает Украину к ЕС.

Также народный депутат Алексей Гончаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что украинский товар будет иметь более конкурентную цену, чем канадский из-за разрыва в размере зарплат.