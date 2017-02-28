"Сухой закон" в городах – быть или не быть. Мнение депутата

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о запрете продажи спиртных напитков в Украине в ночное время, то есть с 10 вечера и до 8 утра.

Под ночное табу могут попасть как крепкое спиртное, так и слабоалкогольные напитки и все виды пива, в том числе и безалкогольное. Но запрет будет касаться только магазинов, а не кафе и ресторанов.

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Также авторы этого документа хотят увеличить штрафы за продажу алкогольных напитков в неположенное время. Предполагается, что за первый раз нарушителя будут наказывать штрафом в размере от 300 от 600 не облагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5,1 тысяч гривен до 10,2 тысяч гривен. А вот если торговую точку поймают на этом же нарушении еще раз в течение одного года, то ее владельцам придется расстаться с суммой эквивалентной от 600 до одной тысячи минимумов, то есть – от 10,2 тысяч гривен до 17 тысяч гривен. Кроме того, у них конфискуют товар и запретят торговать алкоголем на протяжении 1 года.

Подробнее об этом законопроекте в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал один из его авторов, народный депутат Украины Олег Медуница.

Почему именно сейчас назрела такая острая необходимость запретить продажу алкоголя ночью?

– На самом деле, такие законопроекты в ВР были и в предыдущем созыве, подписывали эти законопроекты депутаты-мажоритарщики, как правило, потому что эти люди часто связаны с обращениями граждан, которым не нравится, что ночью под их жилыми домами люди распивают алкоголь, который они покупают ночью, шумят, и полиция – или милиция тогда – просто не может остановить этот вал.

А если будут распивать алкоголь, который был куплен днем, это будет лучше?

— Этого будет меньше.

Почему в документе также предложен запрет безалкогольного пива?

– Честно говоря, я не могу сказать, но я точно знаю, что этот документ между первым и вторым чтением будет серьезно доработан. Я, например, выступаю за то, чтобы не запрещать алкоголь, торговлю алкоголем исключительно ночью, а давать право самим городским советам определяться: где, может, надо запрещать, а где-то – не надо, например, в центральных частях, где нет спальных районов.

То есть вы предлагаете не полный запрет продажи алкоголя ночью, а предоставление полномочий местным общинам?

– Так точно. Я просто подписал этот законопроект, потому что это сейчас единственная реальная инициатива, которая может поставить на повестку дня украинской политики это общественное изменение.

Не опасаетесь, что это вызовет обратный эффект? Придаст импульс самогоноварению?

– Нет, я не боюсь, потому что мы это уже проходили. В частности, у меня в Сумах еще восемь лет назад городской совет запрещал торговлю алкоголем ночью. Какие-то магазины этого придерживались, какие-то нет, но очевидно, что этот процесс был не совсем законным, о чем и проигрыш киевского горсовета говорит. Поэтому, для того чтобы упорядочить это, чтобы не было этого хаоса, просто мы предоставляем городским советам право… Самогоноварение, или российская контрабанда, молдавский спирт.

То есть это будет монопольный продукт ночью?

– Во многих странах есть определенные ограничения: это государственная монополия, или специализированные магазины, в том числе в Канаде, например, там специализированные магазины, где продается алкоголь. В США в некоторых штатах – специализированные магазины.

А нам нужны такие специализированные магазины?

– Я не думаю, что нам специализированные магазины нужны. У нас и эта сеть нормально справляется. Просто опыт тех стран свидетельствует, что там не было всплеска ни самогоноварения, ни других суррогатных моментов, которые вышли на рынок. Поэтому я не думаю, что это приживется и у нас, но надо отметить, что право предоставить городским советам ограничивать продажу алкоголя.

Когда этот документ может попасть на рассмотрение ВР?

— В ближайший месяц, думаю, не попадет.

Ранее замдиректора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в эфире "ГС" заявил, что местные власти будут контролировать, в каких местах продаются сигареты и алкоголь, если если будут выдавать лицензии на их продажу сами.