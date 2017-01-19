Перепись бездомных: власть готовится к махинациям – Раимов

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Зарегистрировать всех бездомных намерена Верховная Рада. Первый шаг на этом пути народные избранники уже сделали, поддержав в первом чтении законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

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Документ предусматривает регистрацию бездомных и лиц, не имеющих постоянного места жительства, по адресу специализированного учреждения, учреждений социального обслуживания и социальной защиты, в том числе тех, которые создаются общественными и благотворительными организациями. По действующему законодательству бездомные могут зарегистрироваться только по адресу социального учреждения, созданного органами местного самоуправления.

Зачем власти понадобился реестр бездомных, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

По вашему мнению, почему законодатели решили взяться за регистрацию людей без определенного места жительства?

– С точки зрения социальной политики, регистрация всех бездомных – это правильная история, если есть дальнейшая социальная защита этих людей.

Первая задача, конечно же, это надвигающаяся избирательная кампания, о ней говорят достаточно давно: либо в этом году, либо в начале следующего возможны досрочные парламентские выборы.

Кто такие бездомные и как они голосовали раньше? Не голосовали практически никак. Были эти центры регистрации, там их несколько сотен человек было зарегистрировано, в некоторых областях и больше. В Одесской, например, их было зарегистрировано более 10 тысяч. То есть эти люди как-то голосовали.

Но бездомных в Украине в разы больше. И если их зарегистрировать по областям, в областных центрах или каких-то городках, просто даже в этих центрах соцпомощи, мы получаем списки избирателей и возможность, чтобы эти списки избирателей голосовали.

Та же история – в больницах, ведомственных учреждениях, армии и тюрьме, когда единогласно идут голосования из мест не столь отдаленных, из армейских частей, из больниц. То есть это еще одна точка, где возможно сделать "правильное голосование", фактически это фальсификация выборов.

То есть бездомных просто используют в политических целях?

– Нужно понимать, что если прошлая власть "бандюки-бандюки", которые пытались ухватить что-то, то эта власть – умные ребята, которые придумывают схемы. Финансовое обеспечение бездомных и те деньги, которые будет Минсоцполитики выдавать на них, – это одна из таких схем.

То есть если мы фактически зарегистрировали бездомных 100 тысяч человек, на них нужно выдавать финансирование. Финансировать центры соцпомощи, койкоместа, медицинское обеспечение, еду, вещи, все остальное. То есть появляется еще один поток денег, который невозможно посчитать. Потому что вы не найдете этого бездомного, которому списали суммы, равняющиеся стоимости хорошего автомобиля. Но по декларациям и документам внешне будет казаться, что эти бездомные уже живут практически в лучших домах.

И третья, одна из достаточно серьезных схем, с которыми нам придется столкнуться: если этот закон наберет полную силу, это вопрос недвижимости. Потому что по закону социальная защита украинцев подразумевает и помощь им с жильем. Начнут выдаваться квадратные метры общежитий.

Схема в том, что человек может быть по факту не бомжом, а регистрируется как такой, ему выдается необходимое количество квадратных метров какого-то общежития, он дальше эти квадратные метры приватизирует и продает. Идет схема заработка. И никто не может понять, является ли этот человек реально бездомным.

А насколько реально подсчитать точное количество бездомных в стране?

– Самое занятное в том, что невозможно реально посчитать количество бездомных в Украине, их реально сотни тысяч человек. Они живут по всей стране, у них миграция сезонная. То есть летом они приезжают в южные регионы, подработать где-то на полях. Потом возвращаются в большие города.

Это огромные потоки людей, которые реально сравнимы с сезонным переселением народов. И на них будут выделяться огромные деньги, но проблема не в том, что это плохо, об этих людях действительно нужно заботиться.

Проблема в том, что нет государственной программы. Нет того, как мы должны относиться к людям без постоянного места жительства. Нет для них социальных программ адаптации, нет программ, которые могли бы обеспечить их работой, нет каких-то медицинских страховок, которые могли бы обеспечить им хорошее хотя бы первичное медицинское обслуживание.

Предлагается просто их зарегистрировать и отслюнявливать на них деньги.

Кому именно выгодно продвигать подобную инициативу?

– Истории, связанные с социальной защитой граждан любой страны, всегда в первую очередь выгодны действующей власти. История с админресурсом всегда связана с действующей властью. И большинство голосует "за", а внефракционные и оппозиционные депутаты выступают против этой истории. То есть то, что сейчас проголосовано, имеет пользу только для провластного большинства.

Каким образом власти управляют такими людьми при голосовании?

– Никто ими управлять не будет. Они регистрируются в центрах соцпомощи и исчезают. Никто из-за них не будет беспокоиться.

В день голосования, а у нас на прошлых выборах были моменты, когда перевес в 100-200 голосов обеспечивал кандидату депутатское кресло, просто приходят списки этих граждан, списки голосующих, и там выдаются бюллетени.

Эти бюллетени без людей голосуют, без их паспортов – эти бездомные уже проголосовали.

Напомним, экс-первый замминистра соцполитики Василий Шевченко в эфире "ГС" пояснил, какой будет политика властей по субсидированию, и заявил, что правительство может корректировать нормы потребления газа в зависимости от погоды.

Также эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" заявил, что на уменьшение уровня коррупции в стране не влияет ни создание антикоррупционных органов, ни е-декларирование.