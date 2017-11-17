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    В Петербурге такси с водителем и пассажиром 20 минут плавало по каналу

    (обновлено: )23820
    Водитель автомобиля Volkswagen Polo в центре Петербурга, не справившись с управлением, в ночь на пятницу наехал на металлическое ограждение набережной, после чего машина упала в Лебяжью канавку.
    канал RT в youtube

    Водитель автомобиля Volkswagen Polo в центре Петербурга, не справившись с управлением, в ночь на пятницу наехал на металлическое ограждение набережной, после чего машина упала в Лебяжью канавку, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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    "Водитель (мужчина 1990 года рождения), управляя легковым автомобилем Volkswagen Polo, следуя по Садовой улице от улицы Инженерной к набережной реки Мойки, на перекрестке набережной реки Мойки и Лебяжьей канавки не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (металлическая ограда). После чего транспортное средство упало в Лебяжью канавку", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в этом ДТП нет серьезно пострадавших. "Водитель и его пассажир — мужчина 1975 года рождения — получили переохлаждение легкой степени и были доставлены в Мариинскую больницу", — сообщает ведомство.

    В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

    По данным очевидцев, автомобиль плавал в канале около 20 минут, пишут местные СМИ.

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