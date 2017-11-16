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    Происшествия

    В Харькове мужчина на авто протаранил гипермаркет и проехался внутри

    (обновлено: )152
    По предварительной информации, в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В результате происшествия никто не пострадал.
    В Харькове мужчина на авто протаранил гипермаркет
    057.ua

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове мужчина на автомобиле Renault Logan протаранил вход в гипермаркет "Караван" и продолжил движение внутри. Об этом сообщает местное издание "057.ua" со ссылкой на данные городской патрульной полиции.

    Как уточняется, инцидент произошел в четверг, около 14.00.

    "По предварительной информации, в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения", — рассказала пресс-секретарь Управления патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

    057.ua
    В Харькове мужчина на авто протаранил гипермаркет

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

    На водителя были составлены два админпротокола по ст. 124 и 130 КУоАП.

    Как сообщалось ранее, по словам главы МВД Арсена Авакова, в этом году в ДТП пострадали 25 тысяч человек, при этом погибли в авариях 2 тысячи 317 человек.

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