В Харькове мужчина на авто протаранил гипермаркет и проехался внутри

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове мужчина на автомобиле Renault Logan протаранил вход в гипермаркет "Караван" и продолжил движение внутри. Об этом сообщает местное издание "057.ua" со ссылкой на данные городской патрульной полиции.

Как уточняется, инцидент произошел в четверг, около 14.00.

"По предварительной информации, в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения", — рассказала пресс-секретарь Управления патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

057.ua В Харькове мужчина на авто протаранил гипермаркет

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На водителя были составлены два админпротокола по ст. 124 и 130 КУоАП.

Как сообщалось ранее, по словам главы МВД Арсена Авакова, в этом году в ДТП пострадали 25 тысяч человек, при этом погибли в авариях 2 тысячи 317 человек.