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    Происшествия

    В Одесской области микроавтобус протаранил телегу. Погибли трое

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    В Болградское отделение полиции поступило сообщение о том, что вблизи с. Васильевка микроавтобус столкнулся с гужевой подводой.
    ДТП в Одесской области
    Нацполиция в Одесской области

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. 

    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Скриншот с видео
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    В Одесской области микроавтобус столкнулся с гужевою подводой, три человека погибли, сообщает пресс-служба местной полиции.

    По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне вечером в субботу на трассе с. Виноградовка – Болград.

    "В Болградское отделение полиции поступило сообщение о том, что вблизи с. Васильевка микроавтобус столкнулся с гужевой подводой. В результате столкновения трое пассажиров, ехавших на телеге, погибли", – отмечается в сообщении.

    Еще одна женщина (пассажирка микроавтобуса) была госпитализирована с многочисленными переломами в больницу.

    Как сообщалось ранее, по словам главы МВД Арсена Авакова, в этом году в ДТП пострадали 25 тысяч человек, при этом погибли в авариях 2 тысячи 317 человек.

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