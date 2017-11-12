В Одесской области микроавтобус протаранил телегу. Погибли трое

Нацполиция в Одесской области
КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина.
В Одесской области микроавтобус столкнулся с гужевою подводой, три человека погибли, сообщает пресс-служба местной полиции.
По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне вечером в субботу на трассе с. Виноградовка – Болград.
"В Болградское отделение полиции поступило сообщение о том, что вблизи с. Васильевка микроавтобус столкнулся с гужевой подводой. В результате столкновения трое пассажиров, ехавших на телеге, погибли", – отмечается в сообщении.
Еще одна женщина (пассажирка микроавтобуса) была госпитализирована с многочисленными переломами в больницу.
Как сообщалось ранее, по словам главы МВД Арсена Авакова, в этом году в ДТП пострадали 25 тысяч человек, при этом погибли в авариях 2 тысячи 317 человек.