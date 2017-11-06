Лопнуло колесо: в Киеве Mercedes протаранил остановку и загорелся

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В понедельник в Киеве на улице Заболотного автомобиль Mercedes AMG вылетел на остановку, протаранил столб и загорелся. Как сообщает LB.ua, водитель успел выбраться с горящего автомобиля при помощи прохожих и отделался ушибами. Его забрали врачи "скорой помощи".
Перед этим он рассказал, что у него на ходу лопнуло колесо, в связи с чем машина стала неуправляемой.
На остановке в момент аварии никого не было.
Накануне пресс-служба полиции сообщила, что в Киеве у остановки общественного транспорта маршрутка задавила двух человек. По данным телеканала "Эспрессо", когда из троллейбуса начали выходить пассажиры, подъезжавшая к остановке маршрутка сбила двух людей. Мэр Киева Виталий Кличко распорядился проверить частных перевозчиков города после ЧП; по факту гибели двух человек открыто уголовное дело.
"Водителя маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек, задержали", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Как отмечается, водителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.