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    Надюха в Ирпене: Савченко вновь оторвалась на танцполе

    (обновлено: )105230
    Народный депутат вновь попала в объективы, когда приехала отдохнуть в клуб под Киевом. Савченко зажигательно отплясывала под живую музыку.
    Надежда Савченко танцует в ночном клубе в Ирпене

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Киевской области очевидцы сняли на видео, как народный депутат Надежда Савченко отдыхает в ночном клубе в Ирпене.

    Нардеп расслабилась и энергично танцевала под живую музыку.

    "Надюха в Ірпені. Всі київські палітіки кажуть що Ірпінь це бандитський чікаго, а самі сюди лізуть і лізуть", — написала пользователь Facebook Люба Литвишко, которая и опубликовала видео танцев Савченко.

    В октябре депутат также была замечена на праздновании юбилея Дмитрия Гордона. Там Надежда активно танцевала под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана".

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