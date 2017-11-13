Надюха в Ирпене: Савченко вновь оторвалась на танцполе

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Киевской области очевидцы сняли на видео, как народный депутат Надежда Савченко отдыхает в ночном клубе в Ирпене.

Нардеп расслабилась и энергично танцевала под живую музыку.

"Надюха в Ірпені. Всі київські палітіки кажуть що Ірпінь це бандитський чікаго, а самі сюди лізуть і лізуть", — написала пользователь Facebook Люба Литвишко, которая и опубликовала видео танцев Савченко.

В октябре депутат также была замечена на праздновании юбилея Дмитрия Гордона. Там Надежда активно танцевала под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана".