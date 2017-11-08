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    Политика

    "Надя спалилась": в сеть попала переписка Савченко

    (обновлено: )75708
    По мнению народного депутата Игоря Мосийчука, "даже беглый анализ указывает на то, что переписка Савченко-Гордон касается кума Путина – Виктора Медведчука".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук опубликовал фрагмент переписки своей коллеги, внефракционного нардепа Надежды Савченко с известным журналистом Дмитрием Гордоном.

    "Надя "спалилась"! Это не просто коррупция, это политическая коррупция, угрожающая национальной безопасности и обороне!!! НАБУ, СБУ, ГПУ, ау?", – написал Мосийчук в своем Facebook.

    Смотрите также: Нардеп Савченко "зажгла под Сердючку" на юбилее Гордона

    Напомним, на 50-летнем юбилее телеведущего Дмитрия Гордона, Савченко веселилась и танцевала на вечеринке во время исполнения песни Веркой Сердючкой.

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