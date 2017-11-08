"Надя спалилась": в сеть попала переписка Савченко

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук опубликовал фрагмент переписки своей коллеги, внефракционного нардепа Надежды Савченко с известным журналистом Дмитрием Гордоном.
Пост Игоря Мосийчука
"Надя "спалилась"! Это не просто коррупция, это политическая коррупция, угрожающая национальной безопасности и обороне!!! НАБУ, СБУ, ГПУ, ау?", – написал Мосийчук в своем Facebook.
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Напомним, на 50-летнем юбилее телеведущего Дмитрия Гордона, Савченко веселилась и танцевала на вечеринке во время исполнения песни Веркой Сердючкой.