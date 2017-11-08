"Людям живущим в коммунизме": на киевском "Арсенале" вскрыли капсулу времени

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В годовщину Октябрьской революции на киевском заводе "Арсенал" вскрыли "капсулу времени", которая была заложена при СССР 50 лет назад.

В одной из заводских стен "Арсенала" капсула сохранялась за специальной табличкой. Работники предприятия достали послание в четко указанный день.

Оказалось, что капсула — это небольшой железный ящик, который заварен со всех сторон. Сотрудники завода разрезали ее, внутри оказалась еще одна капсула – из стекла, а в ней – бумажное послание с названием "Обращение участников совета победителей социалистического соревнования киевского завода "Арсенал" к "арсенальцам" 2017 года".

Издание "Статус" приводит текст послания: "Вам, людям, живущим в коммунизме, обращаются победители социалистического соревнования, посвященного 50-летию Великого Октября. В эти замечательные дни — юбилея советского государства — все наши мечты устремлены в будущее, к вам — нашим потомкам. Мы трудимся, учимся и творим для того, чтобы на нашей родной Земле навсегда восторжествовал коммунизм. Как завещал нам великий Ленин. Свет великого Октября, осветивший нашу планету, проник в кжадый дом, дал счастливую и радостную жизнь миллионам советских людей".

Напомним, что 7 ноября на площади перед метро "Арсенальная" полуголая активистка Femen залезла на постамент с пушкой и подняла красный флаг. На груди у девушки была надпись "Revolution 2017".