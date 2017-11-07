В Луганске отметили 100-летие Октябрьской революции митингом

Виталий Ромас

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Митинг в честь 100-летия Октябрьской революции прошел на центральной площади Луганска, в нем приняли участие до 500 человек, сообщил во вторник председатель общественной организации "Союз коммунистов Луганщины" Игорь Гуменюк.

"Сегодняшнее мероприятие традиционное, мы отмечаем столетие великого Октября. Сегодня пришли сюда Луганчане, жители нашей республики, коммунисты, чтобы отметить этот праздник", — сказал Гуменюк журналистам.

По его словам, на митинге присутствовали до 500 человек. Присутствующие поздравили друг друга и возложили цветы к памятнику организатору Октябрьской революции Владимиру Ленину.

"Это событие изменило весь мир практически, и все демократические преобразования, которые во всей цивилизации произошли, они произошли благодаря Октябрьской революции. И на сегодняшний день почти половина стран и народов всего мира тоже отмечают эту революцию, в том числе и Китай", – сказал Гуменюк.

Ранее сообщалось, что в Запорожье состоялся митинг в честь 100-й годовщины Октябрьской революции, в ходе которого правоохранители задержали двух человек за использование запрещенной в Украине советской символики.