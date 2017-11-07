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    В Луганске отметили 100-летие Октябрьской революции митингом

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    На митинге присутствовали до 500 человек, которые поздравили друг друга и возложили цветы к памятнику организатору Октябрьской революции Владимиру Ленину.
    В Луганске прошел митинг в честь 100-летия Октябрьской революции
    Виталий Ромас

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Митинг в честь 100-летия Октябрьской революции прошел на центральной площади Луганска, в нем приняли участие до 500 человек, сообщил во вторник председатель общественной организации "Союз коммунистов Луганщины" Игорь Гуменюк.

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    "Сегодняшнее мероприятие традиционное, мы отмечаем столетие великого Октября. Сегодня пришли сюда Луганчане, жители нашей республики, коммунисты, чтобы отметить этот праздник", — сказал Гуменюк журналистам.

    По его словам, на митинге присутствовали до 500 человек. Присутствующие поздравили друг друга и возложили цветы к памятнику организатору Октябрьской революции Владимиру Ленину.

    "Это событие изменило весь мир практически, и все демократические преобразования, которые во всей цивилизации произошли, они произошли благодаря Октябрьской революции. И на сегодняшний день почти половина стран и народов всего мира тоже отмечают эту революцию, в том числе и Китай", – сказал Гуменюк.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье состоялся митинг в честь 100-й годовщины Октябрьской революции, в ходе которого правоохранители задержали двух человек за использование запрещенной в Украине советской символики.

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