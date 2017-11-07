Корнейчук: Революция 1917 года как Майдан столетней давности

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

7 ноября – день столетней годовщины Октябрьской революции в России, в результате которой к власти пришли большевики.

Напомним, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в стране 70 с лишним лет.

Отметим, что Россия инициировала 137-е заседание Межпарламентского союза, приуроченного к 100-летию Октябрьской революции, а Верховная Рада Украины призвала бойкотировать мероприятие.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук в контексте столетней годовщины революции отметил, что при любом госперевороте важно после него удержаться при власти.

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"Можно рассуждать о том, что это было сделано на деньги немецкого Генштаба. Говорить о латышских штыках – как основной боевой единице. Можно говорить о слабости и трусости временного правительства, которые отдали власть. Но главное — это не просто совершить госпереворот. А удержаться при власти потом", — написал Корнейчук в Facebook.

По его мнению, ключевое в госперевороте большевиков в том, что они “дали народу то, что он хотел: возможность грабить и убивать ближнего”.

"И поэтому они радостно пошли за большевиками. Провели их легитимизацию при власти. Воевали за них, чтобы большевики удержались при власти во время Гражданской войны. Да, потом Сталин коллективизацией, Голодомором, индустриализацией и лагерями награбленное у всех забрал назад. Но это было потом. Карма, так сказать. Да и вообще оказалось, что жить этот народ может только при "сильной руке". Как ее не назови — царь, генсек КПСС или президент", — подчеркнул аналитик.

Также он акцентировал, что все революции и майданы всегда упираются в народ и его запросы.

Скриншот с сайта Facebook

"И чем злобнее и малограмотнее народ, чем более кровавая и бездуховная ментальность — тем страшнее революции и их последствия", — подытожил аналитик.