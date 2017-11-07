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    Общество

    Столетие Октябрьской революции: в Запорожье задержали двух человек

    (обновлено: )18703
    По данным правоохранителей, в акции в сквере у памятника борцам за установление советской власти участвовали около 100 человек. Участники держали в руках флаги красного цвета.
    Столетие Октябрьской революции в Запорожье
    Виктор Нуклеусс в facebook

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Запорожье состоялся митинг в честь 100-й годовщины Октябрьской революции, в ходе которого правоохранители задержали двух человек за использование запрещенной в Украине советской символики. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на областное управление Нацполиции.

    По данным ведомства, в акции в сквере у памятника борцам за установление советской власти участвовали около 100 человек. Участники держали в руках флаги красного цвета.

    Виктор Нуклеусс в facebook
    Столетие Октябрьской революции в Запорожье

    Два участника митинга использовали флаги с советской символикой. Их задержали и доставили в Александровское отделение полиции.

    Напомним, что в Киеве в день Октябрьской революции активистка движения Femen устроила перформанс на площади возле метро "Арсенальная". Полуголая девушка вылезла на памятник с пушкой, зажгла файер и подняла красный флаг.

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