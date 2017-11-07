Столетие Октябрьской революции: в Запорожье задержали двух человек

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Запорожье состоялся митинг в честь 100-й годовщины Октябрьской революции, в ходе которого правоохранители задержали двух человек за использование запрещенной в Украине советской символики. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на областное управление Нацполиции.

По данным ведомства, в акции в сквере у памятника борцам за установление советской власти участвовали около 100 человек. Участники держали в руках флаги красного цвета.

Виктор Нуклеусс в facebook Столетие Октябрьской революции в Запорожье

Два участника митинга использовали флаги с советской символикой. Их задержали и доставили в Александровское отделение полиции.

Напомним, что в Киеве в день Октябрьской революции активистка движения Femen устроила перформанс на площади возле метро "Арсенальная". Полуголая девушка вылезла на памятник с пушкой, зажгла файер и подняла красный флаг.

Смотрите также: В ожидании праздника: 7 ноября под Радой