наверх
07.11.201713:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Москве горел аэропорт Внуково

    (обновлено: )32102
    В московском аэропорту Внуково произошло возгорание кабеля. Прибывшие спасатели локализовали пожар на подземном этаже.

    Очаг возгорания кабеля в московском аэропорту Внуково локализован, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

    "Очаг локализован. Проводится вскрытие соседних помещений для проверки", — сказал собеседник агентства.

    Из-за тлевшего кабеля длиной 10 погонных метров на минус первом этаже, в зоне выдачи багажа, возникло задымление.

    Аэропорт работает в штатном режиме.

    В октябре во Внуково был задержан мужчина за ложное сообщение о минировании самолета. Свидетели задержания сообщили, что возможно, минер является известным рэпером Серегой.

    Смотрите также: В аэропорту Стамбула упал и загорелся частный самолет

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Алексей Баганец
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова