В Москве горел аэропорт Внуково

Очаг возгорания кабеля в московском аэропорту Внуково локализован, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"Очаг локализован. Проводится вскрытие соседних помещений для проверки", — сказал собеседник агентства.

Из-за тлевшего кабеля длиной 10 погонных метров на минус первом этаже, в зоне выдачи багажа, возникло задымление.

Аэропорт работает в штатном режиме.

В октябре во Внуково был задержан мужчина за ложное сообщение о минировании самолета. Свидетели задержания сообщили, что возможно, минер является известным рэпером Серегой.

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