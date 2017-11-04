В аэропорту столицы Саудовской Аравии прогремел взрыв

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда вечером в субботу, 4 ноября, прогремел взрыв, сообщает Al Jazeera.

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Отмечается, что взрыв прогремел в одном из терминалов международного аэропорта имени короля Халида в 35 км от Эр-Рияда.

По неподтвержденным данным от местных СМИ, взрыв стал следствием перехвата ПВО Саудовской Аравии ракеты, выпущенной из Йемена.

Напомним, 1 ноября в индийском городе Рай-Барели на электростанции взорвался котел.

В результате взрыва по меньшей мере 18 человек погибли, еще около 100 получили травмы. Многие получили сильные ожоги.