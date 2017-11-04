наверх
04.11.201722:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В аэропорту столицы Саудовской Аравии прогремел взрыв

    (обновлено: )29701
    По неподтвержденным данным от местных СМИ, взрыв стал следствием перехвата ПВО Саудовской Аравии ракеты, выпущенной из Йемена.
    Эр-Рияд. Столица Саудовской Аравии
    RIA News Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда вечером в субботу, 4 ноября, прогремел взрыв, сообщает Al Jazeera.

    Смотрите также: Атака на стрип-клуб. Появились подробности взрыва в центре Киева

    Отмечается, что взрыв прогремел в одном из терминалов международного аэропорта имени короля Халида в 35 км от Эр-Рияда.

    По неподтвержденным данным от местных СМИ, взрыв стал следствием перехвата ПВО Саудовской Аравии ракеты, выпущенной из Йемена.

    Напомним, 1 ноября в индийском городе Рай-Барели на электростанции взорвался котел. 

    В результате взрыва по меньшей мере 18 человек погибли, еще около 100 получили травмы. Многие получили сильные ожоги. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Золотарев о "деле рюкзаков Авакова": конфликт ударит по "Народному фронту"
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Американские актеры Джон Малкович и Кевин Спейси. Архивное фото
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...