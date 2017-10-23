Возле аэропорта "Борисполь" горит свалка

ГСЧС

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Возгорание произошло на несанкционированной свалке неподалеку от международного аэропорта "Борисполь" под Киевом. Об этом сообщается в понедельник на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в понедельник утром в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре на несанкционированной свалке в городе Борисполь, возле аэропорта.

На месте вызова стало известно, что горят 600 квадратных метров мусора. К тушению были привлечены три отделения 23-й государственной пожарно-спасательной части Борисполя, а также автоцистерна воинской части.

"Пожар был локализован в 10.05, ликвидация сейчас продолжается. Всего на месте работают 17 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина возникновения возгорания на данный момент устанавливается", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

ГСЧС Пожар на свалке у аэропорта "Борисполь"

Напомним, ранее в субботу, 14 октября, поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в с. Хотомля Волчанского района Харьковской области.