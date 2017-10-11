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    Пожар в детском лагере. Экс-мэру Одессы избрали меру пресечения

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    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья (84)

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    Прокуратура Одесской области настаивала на круглосуточном домашнем аресте для Зинаиды Цвиринько, однако суд избрал в качестве меры пресечения личное обязательство.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Приморский районный Одессы избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему заместителю городского головы Зинаиде Цвиринько, которую подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель детей в муниципальном лагере "Виктория", сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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    Как отмечается, прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте для Цвиринько.

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    "Прокуратурой решается вопрос об обжаловании указанного судебного решения в апелляционной инстанции", — говорится в сообщении.

    Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.  

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    Как сообщалось, после трагедии в лагере "Виктория" в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова.

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