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30.10.201711:13
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    Мощный ураган "Герварт" в Европе: число жертв продолжает расти

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    Семь человек погибли в результате обрушений деревьев и построек, вызванных ураганом "Герварт" в Германии, Польше и Чехии, сообщают в понедельник европейские СМИ.
    канал N24 в youtube

    Семь человек погибли в результате обрушений деревьев и построек, вызванных ураганом "Герварт" в Германии, Польше и Чехии, сообщают в понедельник европейские СМИ.

    Ранее сообщалось, что количество жертв от урагана "Герварт", обрушившегося на Европу в воскресенье, увеличилось до шести.

    Как отмечается, жертвами урагана в Германии стали три человека, два человека погибли в Польше, еще два — в Чехии.

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    Ураган обрушился на центральную и северную части Германии. Как ранее сообщили немецкие СМИ, в результате непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали.

    На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево, сообщает Radio Poland. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

    По данным телеканала Euronews, в Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина. Отмечается, что из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение. По причине сильного ветра закрыт зоопарк в Праге.

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