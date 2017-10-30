Мощный ураган "Герварт" в Европе: число жертв продолжает расти

Семь человек погибли в результате обрушений деревьев и построек, вызванных ураганом "Герварт" в Германии, Польше и Чехии, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Ранее сообщалось, что количество жертв от урагана "Герварт", обрушившегося на Европу в воскресенье, увеличилось до шести.

Как отмечается, жертвами урагана в Германии стали три человека, два человека погибли в Польше, еще два — в Чехии.

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Ураган обрушился на центральную и северную части Германии. Как ранее сообщили немецкие СМИ, в результате непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали.

На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево, сообщает Radio Poland. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

По данным телеканала Euronews, в Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина. Отмечается, что из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение. По причине сильного ветра закрыт зоопарк в Праге.