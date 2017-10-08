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    Ураган в США: более 100 тыс человек остались без света

    (обновлено: )64
    Как сообщила энергетическая компания Alabama Power‏ 59 тысяч ее клиентов в штате Алабама остаются без света. Специалисты продолжают работать над возобновлением подачи электричества в дома.
    Последствия урагана Нэйт в США
    twitter.com/brianemfinger

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Из-за урагана "Нэйт" в американских штатах Миссисипи и Алабама более 100 тысяч человек остались без света, сообщает телеканал ABC News.

    Как сообщила энергетическая компания Alabama Power‏ 59 тысяч ее клиентов в штате Алабама остаются без света. Специалисты продолжают работать над возобновлением подачи электричества в дома.

    twitter.com/brianemfinger
    Последствия урагана "Нэйт" в США

    В воскресенье Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что ураган "Нэйт" вновь стал тропическим штормом. По данным метеорологов, скорость ветра достигает 110 километров в час. Сейчас ураган движется на север со скоростью порядка 37 километров в час.

    ​Ранее в штатах Луизиана и Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи. "Нэйт" уже заставил американские компании свернуть почти всю добычу нефти и газа в Мексиканском заливе.

    Жертвами шторма в Центральной Америке уже стали более 20 человек.

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