Ураган в США: более 100 тыс человек остались без света

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Из-за урагана "Нэйт" в американских штатах Миссисипи и Алабама более 100 тысяч человек остались без света, сообщает телеканал ABC News.

Как сообщила энергетическая компания Alabama Power‏ 59 тысяч ее клиентов в штате Алабама остаются без света. Специалисты продолжают работать над возобновлением подачи электричества в дома.

twitter.com/brianemfinger Последствия урагана "Нэйт" в США

В воскресенье Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что ураган "Нэйт" вновь стал тропическим штормом. По данным метеорологов, скорость ветра достигает 110 километров в час. Сейчас ураган движется на север со скоростью порядка 37 километров в час.

​Ранее в штатах Луизиана и Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи. "Нэйт" уже заставил американские компании свернуть почти всю добычу нефти и газа в Мексиканском заливе.

Жертвами шторма в Центральной Америке уже стали более 20 человек.