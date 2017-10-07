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    США в ожидании урагана "Нэйт" объявили режим ЧП

    (обновлено: )18
    В районе Луизианы и Флориды из-за надвигающегося урагана уже объявлен режим чрезвычайного положения. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи.
    Ураган. Волна. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина. Тропический шторм "Нэйт" превратился в ураган. Он находится в 795 километрах от устья реки Миссисипи и движется на северо-северо-запад со скоростью 35 километров в час.

    Посадка пассажирского авиалайнера в Дюссельдорфе во время урагана. Видео
    Канал HvdH-Plane-Spotter на Youtube
    Посадка пассажирского авиалайнера в Дюссельдорфе во время урагана

    Максимальная скорость ветра достигает почти 121 километра в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

    Ранее сообщалось, что "Нэйт" подойдет к побережью США в районе Луизианы и Флориды около 19.00 по местному времени (02.00 по Киеву). В этих штатах уже объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи.

    Жертвами шторма в Центральной Америке уже стали более 20 человек.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария", обрушившееся на Техас, Луизиану, Флориду и зависимые от США территории Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, могут незначительно замедлить экономический рост Соединенных Штатов в четвертом квартале 2017 года.

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