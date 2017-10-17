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    Ураган "Офелия" окрасил небо Лондона в ярко-желтый цвет

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    КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина, Мария Табак. Небо над Лондоном, окрасившееся из-за урагана "Офелия" в понедельник в ярко-желтый цвет, напугало жителей столицы Великобритании.

    В необычно теплый по октябрьским меркам день (столбик термометра поднимался до отметки 23 градуса по Цельсию) в районе 15.00 (17.00 по киевскому времени) небо вдруг стало желтым, а солнце приобрело устрашающий вид, окрасившись в кроваво-красный цвет.

    Затем стало темно почти как ночью, сильные порывы ветра начали обрывать ветки деревьев, заморосил дождь. Однако никакой грозы не произошло – в течение часа погода прояснилась.

    Однако необычное освещение и странный цвет неба произвели большое впечатление на горожан: Facebook, Instagram и Twitter пестрят многочисленными фотографиями и обсуждениями сегодняшнего явления.

    ​Между тем, в Ирландии без света остаются 360 тысяч домов, людям не рекомендуется выходить на улицу, перекрыты дороги и остановлено железнодорожное движение, нарушено авиасообщение. "Офелия" на данный момент уже унесла жизни трех человек: двоих мужчин и женщины. Серьезные повреждения и массовые отключения электроэнергии отмечаются также в Уэльсе.

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