Ураган "Офелия" окрасил небо Лондона в ярко-желтый цвет

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина, Мария Табак. Небо над Лондоном, окрасившееся из-за урагана "Офелия" в понедельник в ярко-желтый цвет, напугало жителей столицы Великобритании.

В необычно теплый по октябрьским меркам день (столбик термометра поднимался до отметки 23 градуса по Цельсию) в районе 15.00 (17.00 по киевскому времени) небо вдруг стало желтым, а солнце приобрело устрашающий вид, окрасившись в кроваво-красный цвет.

Затем стало темно почти как ночью, сильные порывы ветра начали обрывать ветки деревьев, заморосил дождь. Однако никакой грозы не произошло – в течение часа погода прояснилась.

Однако необычное освещение и странный цвет неба произвели большое впечатление на горожан: Facebook, Instagram и Twitter пестрят многочисленными фотографиями и обсуждениями сегодняшнего явления.

The sky in #London has turned into a CRAZY(!) reddish brown colour. It feels incredibly weird…and getting more weird by the minute. So many people are looking at the sky and taking photos. #Ophelia #SaharanDust #FireParticles #RedSun pic.twitter.com/nMQ2e7MdTb — Tomasz Schafernaker (@Schafernaker) 16 октября 2017 г.

​Между тем, в Ирландии без света остаются 360 тысяч домов, людям не рекомендуется выходить на улицу, перекрыты дороги и остановлено железнодорожное движение, нарушено авиасообщение. "Офелия" на данный момент уже унесла жизни трех человек: двоих мужчин и женщины. Серьезные повреждения и массовые отключения электроэнергии отмечаются также в Уэльсе.