Есть жертвы: в Европе разбушевался ураган

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. В ночь на 29 октября на Германию, Чехию и Польшу обрушился мощный ураган "Герварт", в результате которого в некоторых городах объявили о чрезвычайном положении. Об этом передает Bild.

В период с 4:00 по 5:00 шторм был настолько силен, что в Бранденбурге и Берлине из-за падения деревьев были заблокированы главные автобаны. Кроме того, об остановке движения поездов в разных частях страны сообщила немецкая железная дорога.

Немецкая метеорологическая служба предупреждает людей, живущих в Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, восточных районах Баварии и везде в горных местностях, быть осторожными.

На данный момент известно, что ураган унес жизни не менее пяти человек.

Так, в Германии 63-летний мужчина утонул в бухте Ядебузен в Нижней Саксонии во время штормового прилива. В Чехии и Польше поваленные ветром деревья убили 4 человек.