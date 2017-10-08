Новый ураган вышел на побережье США

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Ураган "Нейт" в субботу вечером вышел на побережье США, сообщил Национальный центр по слежению за ураганами.

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По его данным, размещенным на сайте, ураган проходит над сушей в районе устья реки Миссисиппи. Ему присвоена первая категрия мощности, максимальная скорость ветра составляет 140 километров в час.

Национальная служба погоды выпустила предупреждения о тропическом шторме для города Новый Орлеан (штат Луизиана). Ранее для этого мегаполиса действовало предупреждение об урагане, которое остается в силе для ряда других территорий Луизианы, а также Алабамы и Флориды.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария", обрушившееся на Техас, Луизиану, Флориду и зависимые от США территории Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, могут незначительно замедлить экономический рост Соединенных Штатов в четвертом квартале 2017 года.