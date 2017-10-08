наверх
08.10.201706:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Новый ураган вышел на побережье США

    (обновлено: )7
    По данным Национального центра по слежению за ураганами, шторм проходит над сушей в районе устья реки Миссисиппи. Ему присвоена первая категрия мощности, максимальная скорость ветра составляет 140 километров в час.
    В США готовятся к урагану. Архивное фото
    REUTERS Joe Skipper

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Ураган "Нейт" в субботу вечером вышел на побережье США, сообщил Национальный центр по слежению за ураганами.

    Последствия урагана Мария
    Hector RETAMAL / AFP
    Ураган "Мария" разрушил то, что осталось после "Ирмы"

    Смотрите также: Посадка пассажирского авиалайнера в Дюссельдорфе во время урагана

    По его данным, размещенным на сайте, ураган проходит над сушей в районе устья реки Миссисиппи. Ему присвоена первая категрия мощности, максимальная скорость ветра составляет 140 километров в час.

    Национальная служба погоды выпустила предупреждения о тропическом шторме для города Новый Орлеан (штат Луизиана). Ранее для этого мегаполиса действовало предупреждение об урагане, которое остается в силе для ряда других территорий Луизианы, а также Алабамы и Флориды.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария", обрушившееся на Техас, Луизиану, Флориду и зависимые от США территории Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова, могут незначительно замедлить экономический рост Соединенных Штатов в четвертом квартале 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Первые кадры с места наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017. Видео
    Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Как ответит РФ на закон о реинтеграции Донбасса — мнение Разумкова. Видео
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Якубин: принятая Радой пенсионная реформа - это социальный переворот. Видео
    Пенсионная реформа: суть и скрытое