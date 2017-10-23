Футбол по-тайски. Самый невероятный пенальти в истории

Основное время завершилось вничью (2:2), а в серии пенальти счет был 19:19. Вратарь "Бангкок Спортс Клаб" подошел к "точке", но пробил в перекладину. Вратарь другой команды на радостях побежал праздновать промах соперника, а в это время мяч, отскочивший от стойки вверх, опустился на землю и залетел в сетку ворот.

Игрок "Сатри Ангтхонг" не смог забить следующий пенальти, и "Бангкок Спортс Клаб" выиграл матч, сообщает "Чемпионат".

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