Вернут ли полицейских на футбольные стадионы? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Полиция открыла уголовное производство после драки на стадионе "Днепр-Арена", во время которой фанаты избили народного депутата Юрия Березу. Об этом сообщается на сайте полиции Днепропетровской области.

Стоит напомнить, что 11 октября в перерыве футбольного матча между командами "Днепр" и "Днепр-1" болельщики устроили драку, во время которой был избит почетный президент спортивного клуба "Днепр-1" нардеп Юрий Береза.

Позже пострадавший нардеп заявил, что сделает все возможное, чтобы на футбольные стадионы вернулись полицейские, а также призвал Федерацию футбола Украины и Профессиональную футбольную лигу провести заседание по этому вопросу.

К слову, по требованию УЕФА в 2009 году Украину обязали обеспечивать охрану общественного порядка на стадионах по европейской практике. То есть не с помощью правоохранителей, а силами стюардов футбольных клубов и хозяев спортивных арен.

Как улучшить безопасность на стадионах, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил председатель Комитета по вопросам стадионов и безопасности ФФУ Геннадий Прокопович.

(текст публикуется на языке оригинала)

Хто зараз забезпечує охорону громадського порядку на стадіонах? Лише стюарди, чи поліція теж долучається? І в яких випадках?

— По-перше, треба розуміти, що таке міліція. Всі знають, що у нас працює зараз поліція на території держави. Що таке була міліція? Це була авторитарна воєнізована структура, котра не вистроювала партнерських відносин з громадянами. Що таке поліція? Це державний правоохоронний орган, його основними задачами є комунікація, співробітництво та надання сервісних послуг. Тобто ви розумієте, що є різниця. Сьогодні є постанова №341 Кабміну, що міліція може знаходитися поза межами стадіону. Але у випадках надзвичайних подій міліція вводиться на територію стадіону і забезпечує охорону громадського порядку.

Що робити з нашими вболівальниками сьогодні? Дійсно, раніше такого не було, зараз ситуація надзвичайно важка, і ми вчора депутата Юрія Березу, командира полку, котрий отримав вчора тілесні ушкодження, це вже жахливо. І я вам скажу, що це повний безлад. Сьогодні є вболівальники і — ультрас. Що таке вболівальники? Вболівальники — це люди, котрі приходять і мирно вболівають за футбол. А що таке ультрас? Ультрас — це люди, котрі чинять цей безлад, і ми намагаємося цей безлад, в цьому безладі навести порядок, наш комітет, співробітники комітету. Але ж поки що, бачите, що сьогодні відбувається. Значить, на наступному тижні ми обов'язково зберемо комітет по безпеці проведення змагань, безпеки стадіону, щодо розгляду вчорашнього інциденту на стадіоні "Дніпро" і будемо визначати, проводити рішення щодо подальшої долі або недолі вболівальників тих, хто чинив безлад на цьому матчі. І дійсно, на рівні народних депутатів, на рівні держави треба визначати, які закони потрібні, щоб не допускати цих хуліганів на територію стадіону.

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У 2013 році ФФУ піднімала тему про повернення поліції на стадіони, чому тоді не склалося?

— У 2013 році я не очолював комітет. Але, я думаю, що на рівні держави це не було підтримано, на рівні держави. І зрозумійте, що сьогодні позиція УЄФА, щоб забезпечували стюарди безпеку на стадіонах. Але треба надавати, я так розумію, як голова комітету, що ці функції, щоб вони мали права. Бо на сьогоднішній день стюард не має ніяких прав на території стадіону.

Тобто в них не вистачає повноважень, аби покарати порушників порядку?

— Дійсно. Наприклад, хуліганські дії — це ст. 296 КК України, це хуліганство. А якщо до адміністративного порушення, це ст. 195, ч. 6 Адміністративного кодексу, це порушення порядку використання, зберігання, перевезення, торгівля і використання піротехнічних засобів. Штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Що треба для того, щоб не допускати хуліганів на територію стадіону? Я вам скажу, в інших державах, я був у Хорватії, я був в Англії, я подивився на те, як працюють там стюарди, як працює поліція. Стюарди мають повноваження. Стюарди бачать, що людина трошки в нетверезому стані або не подобається людина, так скажемо, він його не пускає на територію стадіону. У них такі функції. Я зі збірною був в Албанії, я особисто подивився на себе, мене обшукав стюард перед заходом на стадіон, і в мене була запальничка в кармані, він цю запальничку дістав, викинув, і все, на цьому закінчилося. У нас сьогодні якийсь дезодорант заносять або пляшку з водичкою, а ми не знаємо, що це водичка або це якась рідина запалювальна. А сьогодні народ обурюється, що це не можна.

Що краще — надати більше повноважень стюардам чи повернути на стадіони поліцейських?

— Я вважаю, що треба надати більше повноважень стюардам, а поліцейські повинні забезпечити безпеку людей, котрі знаходяться на території стадіону.

Напомним, ранее футбольный эксперт сайта ua.tribuna.com Дмитрий Литвинов заявил, что во избежание драк футбольных фанатов в государстве должна быть выработана стратегия по обеспечению безопасности во время матчей.