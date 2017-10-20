Звезду мирового футбола оштрафовали в Бразилии на $1,2 млн

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Бразилии оштрафовал футболиста "Пари Сен-Жермен" Неймара на сумму около 1,2 миллиона долларов за уклонение от уплаты налогов, сообщает Р-Спорт со ссылкой на ESPN.

Как сообщается, Неймар был наказан "за недобросовестное поведение", вылившееся в постоянные попытки отложить рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов. Также были оштрафованы родители нападающего и три компании, которые управляют финансами бразильца.

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Неймар обвинялся в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2013 год, а также в том, что использовал семейные компании для снижения налоговой ставки. В июле издание Mundo Deportivo сообщило, что прокуратура Бразилии закрыла все дела в отношении форварда национальной команды, а также его отца и руководства "Барселоны" по неуплате налогов и махинациям при переходе Неймара из "Сантоса".

Ранее сообщалось, что Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов.