Супруга звездного футболиста Месси ожидает третьего ребенка

EITAN ABRAMOVICH / AFP

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости Украина. Супруга футболиста испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо подтвердила, что пара ждет третьего ребенка.

"Семья из пяти человек", - написала Рокуццо в комментарии к фотографии в Instagram, на которой четыре члена семьи прикасаются к ее животу.

Familia de 5❤️❤️❤️❤️❤️ #blessed👦🏻👦🏻👦🏻 Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) Окт 15 2017 в 7:02 PDT

Свадьба Месси и Рокуццо состоялась 30 июня в аргентинском Росарио. Ранее о беременности Рокуццо сообщали испанские СМИ.

У 30-летнего Месси и 29-летней Рокуццо уже есть двое сыновей - Тьяго и Матео. Месси - единственный футболист в истории, пять раз признававшийся лучшим игроком мира.