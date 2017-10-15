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    Супруга звездного футболиста Месси ожидает третьего ребенка

    (обновлено: )142
    У 30-летнего Лионеля Месси и 29-летней Антонеллы Рокуццо уже есть двое сыновей - Тьяго и Матео. Месси - единственный футболист в истории, пять раз признававшийся лучшим игроком мира.
    Лионель Месси с супругой
    EITAN ABRAMOVICH / AFP

    КИЕВ, 15 окт - РИА Новости Украина. Супруга футболиста испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо подтвердила, что пара ждет третьего ребенка.

    "Семья из пяти человек", - написала Рокуццо в комментарии к фотографии в Instagram, на которой четыре члена семьи прикасаются к ее животу.

    Familia de 5❤️❤️❤️❤️❤️ #blessed👦🏻👦🏻👦🏻

    Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

    Свадьба Месси и Рокуццо состоялась 30 июня в аргентинском Росарио. Ранее о беременности Рокуццо сообщали испанские СМИ.

    У 30-летнего Месси и 29-летней Рокуццо уже есть двое сыновей - Тьяго и Матео. Месси - единственный футболист в истории, пять раз признававшийся лучшим игроком мира.

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