Супруга звездного футболиста Месси ожидает третьего ребенка

EITAN ABRAMOVICH / AFP
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости Украина. Супруга футболиста испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо подтвердила, что пара ждет третьего ребенка.
"Семья из пяти человек", - написала Рокуццо в комментарии к фотографии в Instagram, на которой четыре члена семьи прикасаются к ее животу.
Свадьба Месси и Рокуццо состоялась 30 июня в аргентинском Росарио. Ранее о беременности Рокуццо сообщали испанские СМИ.
У 30-летнего Месси и 29-летней Рокуццо уже есть двое сыновей - Тьяго и Матео. Месси - единственный футболист в истории, пять раз признававшийся лучшим игроком мира.