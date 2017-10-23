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    Не сдержался. Пес Макрона сорвал совещание в Елисейском дворце

    (обновлено: )20610
    Собака президента Франции Эммануэля Макрона помешала совещанию, которое проводил ее хозяин, справив нужду в одном из залов Елисейского дворца. На распространенном на ролике видно, что поведение собаки развеселило участников совещания.
    Канал Guardian Wires на youtube

    Собака президента Франции Эммануэля Макрона помешала совещанию, которое проводил ее хозяин, справив нужду в одном из залов Елисейского дворца.

    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    REUTERS Jean-Paul Pelissier
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    Чета Макронов забрала годовалого пса из приюта в конце августа. Метис грифона и лабрадора получил кличку Немо в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой".

    Встречу президента с несколькими членами правительства снимали французские телеканалы. Однако настоящим героем репортажа стал Немо, задравший лапу возле камина на заднем плане участников встречи.

    На распространенном на YouTube ролике видно, что поведение собаки развеселило участников совещания. "Это часто бывает?", — спросил один из них у Макрона. "Нет. Его спровоцировало ваше появление", — ответил президент.

    Немо стал не первой собакой в Елисейском дворце. До него там жил черный лабрадор — питомец предшественника Макрона Франсуа Олланда.

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