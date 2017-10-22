Появилось видео потасовки у палаточного городка возле Рады

Организаторам вече удалось разблокировать машину путем переговоров с руководством полиции Киева.

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Правоохранители разрешили выгрузить оборудование с машины после того, как осмотрели груз автомобиля и убедились, что внутри нет ничего запрещенного.

hromadske.ua Вече Саакашвили. Ситуация под Верховной Радой, 22 октября 2017

Сейчас активисты выгружают аудиотехнику из машины, чтобы вынести ее на сцену, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Видео: Давид Сакварелидзе: