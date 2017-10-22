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    Появилось видео потасовки у палаточного городка возле Рады

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (243)

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    В воскресенье произошла потасовка между участниками вече и полицией, которая заблокировала автобус с аппаратурой для сцены в палаточном городке у Рады. Позже правоохранители разблокировали грузовик.
    facebook.com/leshchenko.ukraine

    Организаторам вече удалось разблокировать машину путем переговоров с руководством полиции Киева.

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    Правоохранители разрешили выгрузить оборудование с машины после того, как осмотрели груз автомобиля и убедились, что внутри нет ничего запрещенного.

    hromadske.ua
    Вече Саакашвили. Ситуация под Верховной Радой, 22 октября 2017

    Сейчас активисты выгружают аудиотехнику из машины, чтобы вынести ее на сцену, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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