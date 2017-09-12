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    Саакашвили перед львовской гостиницей вручают протокол. Онлайн-трансляция

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    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (447)

    (обновлено: )9910
    Пограничники вручили адвокату бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в присутствии лишенного гражданства политика протокол о незаконном пересечении украинской границы.
    УНИАН/Facebook

    Адвокат и сам Саакашвили утверждают, что протокол вручен незаконно, поскольку он якобы должен быть вручен в течение трех часов после въезда в страну.

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    Ранее в партии Саакашвили заявили, что украинские пограничники и полицейские ищут его во львовском отеле, чтобы вручить протокол о незаконном пересечении границы.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

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