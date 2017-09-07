Эксперт озвучил формулу борьбы с киевскими заторами

"Хотелось бы, чтобы городские власти проводили не просто капитальный ремонт (дорог — Ред.), а все-таки делали внимание на реконструкции, поскольку она позволяет изменять геометрию, делать дороги более безопасными (…), а также уделить внимание реорганизации движения на перекрестках", — заявил заместитель министра инфраструктуры Украины в 2014-2015 гг, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

При этом он добавил, что в Киеве порядка 30 процентов регулярно возникающих заторов можно решить путем реорганизации движения на отдельных перекрестках.

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С сентября в Киеве начался сезон пробок. В столицу массово возвращаются люди из отпусков. Кроме того, в центре и в каждом районе столицы до конца осени проходят ремонты мостов и дорог, поэтому транспорт стоит в многочасовых пробках.